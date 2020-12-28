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Değerli Türk Lirası Yanlışına Düşme

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ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankası Başkanı Ağbal’a, “Aman Babacan’ın değerli TL yanlışına düşme. Doların 7.50’nin altına inmesine izin verme. Yoksa sanayici yine inşaatçı olur” çağrısı yaptı.
Değerli Türk Lirası Yanlışına Düşme

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın aşırı değerlenen döviz kurunu nasıl düşüreceği merak edilirken sanayiciden dolar kuru için ‘7.50 TL'nin altı kötü olur' uyarısı geldi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, MB'nin faizleri yüzde 17'ye yükseltmesinin etkisiyle Türkiye'ye döviz akışı olacağını, doların 7.50 liranın altına doğru inebileceğini belirterek, “Dolar için 7.50 TL normal seviye. Naci Bey'in, Ali Babacan'ın yaptığı hatayı yapıp değerli TL'ye izin vereceğini sanmıyorum” dedi.ASO Başkanı Özdebir, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

DAHA FAZLA DÜŞMESİN

Özdebir, şu tespit ve uyarılarda bulundu: “Biz Merkez Bankası faizi 1.70 artırırsa iyi olur derken 2 puan artırdı, iyi de oldu. Faiz artışının yabancılar üzerindeki asıl etkisi yılbaşından sonra görülür. Yılbaşından sonra yabancılar yüksek faize geleceklerdir. Dolar için 7.50 TL normal seviye. Ama dolar, daha da düşebilir ve 7.50 liranın altına inebilir. TL yine aşırı değerlemeye doğru gidebilir. Ben Naci Bey'in buna izin vermeyeceğini, Babacan'ın yaptığı değerli TL hatasını yapmayacağını düşünüyorum. Ali Babacan dolar kurunu 1.18 liraya kadar getirmişti. İyi mi oldu? Değerli TL, cari açığı tetikledi. Sanayici üretimden çıktı ya inşaatçı ya da ithalatçı oldu. Babacan döneminde ne yazık ki değerli TL yüzünden ahlak bozuldu. Mehmet Şimşek'e de Babacan'a da söyledim bunu defalarca.”

FAİZ DOZUNDA OLMALI

Başkan Özdebir, “Faizlerin yükselmesinden sanayici olarak şikayetçi değil misiniz?” sorusuna, “Yüksek faiz en çok bizi vuruyor. Ama ülkeye yatırım çekebilmek için döviz çekebilmek için faizlerin biraz yüksek gitme mecburiyeti var. Yüksek faiz iyi değil, ama dövizdeki artış ülkeye şu anda faizden daha büyük sıkıntı yaşatıyor” dedi. Jeopolitik bir sorun yaşanmaması halinde haziran ayından itibaren faizlerde bir yumuşama başlayacağını ifade eden Özdebir, “Faiz bir ilaç. Yerinde ve dozunda kullanılırsan şifa sağlar. Dozunda ya da zamanında kullanmazsan eksik ya da geç kullanırsan fayda sağlayamazsın. Aksine zarar verir” dedi.

ASGARİ ÜCRET 2.800 TL OLABİLİR

Asgari ücretin önümüzdeki yıl için yüzde 20 civarında artacağı tahmininde bulunan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “ 2.800 TL gibi bir asgari ücretin denge açısından iyi olabileceğini söyledi. Özdebir, “Bu rakam yeterli değil ama Türkiye'nin şartları da belli. Ne yazık ki ücretler düştükçe işçinin enflasyonu artıyor. Gıdaya ayrılan pay arttıkça işçilerin enflasyonu yükseliyor. Asgari ücretin dengeli artırılması lazım” dedi. Özdebir, son dönemde sanayi yatırımları ve üretiminde ciddi artışlar yaşandığını, sanayici açısından artık büyük ölçüde kısa çalışma desteklerine ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Devlet, ‘döverim' derse işler yürümüyor

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Berat Albayrak döneminde uygulanan ekonomi politikalarından dönüşü ise şöyle değerlendirdi: “Ekonominin kurallarını bozmamak lazım. ‘Ben sizin babanızım, dediğimi yapmazsan döverim' politikası ekonomiyi zorluyor. Örneğin bankalara aktif rasyosu diye bir zorunluluk getirip kredi vermeye zorladılar. Bankalar zoru görünce krediyi ihtiyacı olana değil, parayı geri kimden alabilecekse onlara verdi, onlar da döviz ve altına yatırdılar, lüks ev ve araba aldılar. Doktorlar bile fiyatı artacak diye kredi çekip buğday stok etti. Kaynaklar verimsiz alanlara harcandı” dedi.

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