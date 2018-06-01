  • BIST 99.250
  • Altın 192,543
  • Dolar 4,6087
  • Euro 5,3965
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Değirmencioğlu, Demirel’i kabul etti

» »
KKTC Kickboks Federasyonu Yönetim Kurulu ve Milli Takım Sporcuları tarafından Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Değirmencioğlu, Demirel’i kabul etti

Ziyaret sırasında KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel tarafından KKTC Kickboks Milli takım Sporcularının bu yıl Türkiye’nin Antalya şehrinde katıldıkları 3. Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası ve Ukrayna’nın Kiev şehrinde katıldıkları 2018 ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası ve 2018 ISKA Avrupa Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılar hakkında bilgi verdi. Uluslararası alanda başarılı olan Federasyonların ve sporcuların maddi ve manevi olarak ödüllendirilmesi talebinde bulundu.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Sporcularımızın yurtdışında aldıkları başarıların kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, Uluslararasında başarılı olan Federasyon ve Sporculara maddi ve manevi olarak gerekli desteği vereceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ, uzatmalarda kazandı (77-74)18 Nisan 2018 Çarşamba 09:19
  • Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrağı İstanbul’da dalgalandı...Balkan Salon Atletizm Şampiyonası bugün İstanbul’da yapılıyor17 Şubat 2018 Cumartesi 18:53
  • DAÜ-Koop Futsal Turnuvası’nın şampiyonu Spor İşleri Müdürlüğü oldu28 Kasım 2017 Salı 13:55
  • Özerkliği düşürülen Golf Federasyonu gelişmeleri aktardı28 Kasım 2017 Salı 13:52
  • DAÜ’de Müsteyde İzzigil Karabulut anısına turnuva düzenlendi21 Kasım 2017 Salı 14:28
  • LAÜ Bayan Voleybol Takımı yenilgisiz lige devam ediyor14 Kasım 2017 Salı 18:14
  • DAÜ Bilardo Takımı oyuncusu Mustafa Alnar dünya 3.’sü oldu14 Kasım 2017 Salı 18:12
  • Smaçlar Merhum Mehmet Talaykurt için atıldı09 Kasım 2017 Perşembe 14:58
  • Muaythai çalışmaları başladı04 Kasım 2017 Cumartesi 09:52
  • Ovgoroz Rallisi bugün yapılıyor04 Kasım 2017 Cumartesi 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti