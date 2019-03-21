  • BIST 103.408
  • Altın 230,547
  • Dolar 5,4692
  • Euro 6,2167
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Değirmenlik Belediyesi 400 Öğrenciyle Fidan Dikecek

»
Değirmenlik Belediyesi, 22 Mart Cuma günü, saat 10:30’da belde ilkokulları ile işbirliği içerisinde fidan dikimi gerçekleştirecek.
Değirmenlik Belediyesi 400 Öğrenciyle Fidan Dikecek

Değirmenlik Belediyesi, 22 Mart Cuma günü, saat 10:30’da belde ilkokulları ile işbirliği içerisinde fidan dikimi gerçekleştirecek.

“Orman Bayramı” nedeniyle gerçekleşecek etkinlikte, Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Meriç-Balıkesir İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Dilekkaya İlkokulu’ndan yaklaşık 400 öğrenci, okul müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte fidan dikecek.

Yeniceköy-Beyköy eski Karpaz yolu üzerinde bulunan, Çatanak Mevki-Cihangir’de gerçekleşecek etkinliğe, halk da katılabilecek.

600600p22462ednmainimg-agac-bayrami-fb-post3-(1).jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuğum şımarık değil hiperaktif diyenlere müjde: Hiperaktivitede önemli keşif30 Kasım 2018 Cuma 12:59
  • Mehmetçik'te "Zivaniya Festivali" düzenleniyor14 Eylül 2018 Cuma 11:52
  • Girne'de temizlik çalışması09 Eylül 2018 Pazar 12:49
  • BES'ten Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'e ziyaret03 Temmuz 2018 Salı 13:03
  • BES Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ'u ziyaret etti03 Temmuz 2018 Salı 12:58
  • CTP Meclis Grubu GMB'deki istihdamlara tepki gösterdi14 Mart 2018 Çarşamba 14:33
  • LTB’den Lefkoşa trafiği için önemli alternatif09 Mart 2018 Cuma 16:47
  • Güngördü, hükümetten beklentilerini dile getirdi04 Mart 2018 Pazar 17:19
  • Güzelyurt Belediyesi 2018 bütçesi onaylanmadı23 Şubat 2018 Cuma 16:15
  • Lefkoşa Türk Belediyesi’nden çocuklara yeni yıl sürprizi23 Aralık 2017 Cumartesi 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti