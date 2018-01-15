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Demokrat Parti ikiye bölündü!

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Demokrat Parti ikiye bölündü!
Demokrat Parti, hem UBP-YDP- DP koalisyonu için, hem de CTP-HP-TDP-DP koalisyon formülü için kilit parti konumunda. 

7 Ocak Erken Genel Seçim sonucunda, hiçbir siyasi partinin tek başına hükümet kuracak durumda olmaması üzerine, koalisyon hükümeti oluşumu kaçınılmaz oldu. Seçim sonucunda en yüksek oy oranını alarak, seçimden birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi 'nin hükümet kurma çalışmaları henüz başlamadan, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin, UBP ile görüşmeme kararı almasının ardınan gözler Demokrat Parti'ye çevrildi. 

Demokrat Parti, hem UBP-YDP- DP koalisyonu için, hem de CTP-HP-TDP-DP koalisyon formülü için kilit parti konumunda. 

Demokrat Parti'nin içinde ise kazanlar kaynıyor. Demokrat Parti’nin bir kısmının, Yeniden Doğuş Partisi'n karşı olduğu, dolayısıyla UBP-YDP koalisyon oluşumunu istemediği öğrenilirken, diğer bir kanadının da, CTP-HP-TDP ile koalisyon girmeye sıcak bakıyor. Demokrat Parti, Parti Meclisi'nin ise, koalisyon görüşmelerinde tam yetkiyi Serdar Denktaş'a verdiği biliyor. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın ise, hangi koalisyon formülünde yer almayı düşündüğü henüz bilinmiyor. Demokrat Parti'nin tavrı ve kararı, oluşacak koalisyon hükümetini belirleyecek.

Yeniden Doğuş Partisi ise, seçim gecesi Evrenselgazete'nin sorusu üzerine, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetine sıcak bakmadığını ve böyle bir üçlü koalisyonda yer almayacağını açıklamış; ertesi günü ise UBP-DP-YDP koalisyon hükümetine girmek istediklerini açıklamıştı. 

YDP'nin koalisyona girmeye hazır olması üzerine, milletvekili yeter sayısına ulabilmesi için, UBP-YDP'ye Demokrat Parti'nin de katılması gerekiyor. 

Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti'nin şuana kadar resmi herhangi bir görüşme gerçekleştirmedikleri de öğrenildi.

 

(Rana Sarro/ Evrenselgazete)

 

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