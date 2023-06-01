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Dev banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi

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Yıl sonu dolar/TL tahminini açıklayan Commerzbank, 20 seviyesinden 25’e yükseltirken, 2024 yıl sonu beklentisini 30 olarak belirtti.
Dev banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi

Commerzbank yıl sonu dolar/TL tahminini 20 seviyesinden 25’e yükseltirken, 2024 yıl sonu beklentisini 30 olarak açıkladı. Commerzbank Kıdemli EM Ekonomisti Tatha Ghose, 1 Haziran tarihli raporunda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından politikaların yönü konusunda artık bir belirsizlik kalmadığını ve dolayısıyla Döviz piyasasının ‘beklemeye devam etmesi’ için bir neden olmadığını yazdı.

 

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, “Bu zafer, Erdoğan’a geleneksel olmayan para politikasını sürdürme ve milliyetçi politikalarını belki de anayasa değişiklikleri yoluyla daha da genişletme yetkisi veriyor” diyen Ghose, “Türk lirası bir kez daha değer kaybetmeye başladığına göre, dövizin enflasyona geçişi yeniden hızlanacak ve sonuç olarak – görünüşte düşen enflasyon tersine dönmeye başlayabilecek” ifadelerini kullandı.

 

Ghose, “Reel faize ilişkin görünüm bozulacak ve bu da döviz kurundaki değer kaybını daha da artıracak - bildiğimiz enflasyon-döviz sarmalı - seçim sonrasında lira tahminlerimizi önemli ölçüde zayıflatmamızın nedeni de bu” diye ekledi.

"FAİZ ARTIŞI DA İŞE YARAMAYABİLİR"

Raporda, “Türkiye’nin geçmiş 2018 ve 2021 lira krizlerinde deneyimlediğimiz gibi, politika yapıcıların hareket etmek zorunda kalacağı (ve değer kaybının ara vereceği) döviz kuru seviyesi tamamen keyfi kalacak çünkü bu giderek tek başına Erdoğan’ın ‘tepki fonksiyonu’ meselesi haline geliyor” denildi.

Ghose, “Merkez Bankası Başkanı veya Ekonomi Bakanı (şu anda Mehmet Şimşek’in geri dönebileceğine dair söylentiler var) gibi diğer politika yapıcılar, liradaki değer kaybının düzensiz bir hıza ulaşması durumunda bağımsız olarak kurtarma çabaları başlatmak zorunda kalabilir” yorumunu yaptı.

Hükümetin benzer bir durumun yaşandığı 2021 sonunda Kur Korumalı Mevduat ve “liralaşma” stratejisini başlattığını hatırlatan Ghose, bu tür önlemlerin kur “tehlikeli” seviyelere ulaşana kadar açıklanmasını beklemediğini vurgulayarak, “Mehmet Şimşek gibi ortodoks bir politika yapıcı sorumluluğu üstlenip faiz oranlarını artırsa bile, piyasalar bunu Erdoğan rejimi içinde ‘geçici’ olarak görecek ve bu nedenle faiz artırımları liranın değer kaybetmesini engellemede etkisiz kalacaktır (belki birkaç günden fazla)” değerlendirmesini yaptı.

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