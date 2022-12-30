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Dikkat… Bunlara dikkat etmemek kadınları cinsellikten uzaklaştırıyor

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Yapılan bir ankete göre, beş kadından dördü yatak odasında yapılan belirli hataların onları cinsellikten soğuttuğunu söylüyor.
Dikkat… Bunlara dikkat etmemek kadınları cinsellikten uzaklaştırıyor

Bir tekstil firmasının bekar kadınlar üzerine yaptırdığı ankete göre, kadınların seksten vazgeçmelerine yol açabilecek birkaç şey olabileceği ortaya çıktı.

Sonuçlara göre, bir erkeğin kirli çarşafları varsa, bu kadınların %81 oranında seksten soğumalarına sebep oluyor.

Listenin başında kirli çarşaflar yer alırken ikinci ve üçüncü sırada da hem kirli hem de dağınık bir yatak odası yer aldı. Kadınların %77’si kiri göz ardı edemediklerini ve %58’i de dağınıklığa tahammül edemediklerini itiraf etti.

 

Kadınların hoşlanmadığı diğer iki şeyin de perdeleri bütün gün kapalı tutan ve kendi yatağını toplamayan bir erkekle birlikte olmak olduğu ortaya çıktı.

BUNLARDAN TAHRİK OLUYORLAR

Ankette kadınlara cinsellikle nelerden tahrik olduğu da soruldu. Çıkan sonuçlarda, düzenli bir yatak odasının büyük bir artı olabileceği %81 ile ilk sırada gelirken çoğu kişi aynı zamanda iyi bir dekor (%66) ve büyük bir yatağın (%49) da iş kendilerini etkilemeye geldiğinde yardımcı olabileceğini söyledi.

Ek olarak, katılımcıların beşte ikisi (%41) temiz çarşafların cinsellikte büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Araştırmayı yaptıran tekstil şirketi adına konuşan bir sözcü, “Çekici bir yatak odasını korumak için nevresimlerinizi düzenli olarak değiştirip temizlemeniz çok önemlidir.”

“Bu sadece odanızın daha çekici olmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlığınız ve uyku kaliteniz için de fayda sağlayacaktır.” dedi.

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