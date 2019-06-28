  • BIST 96.037
  • Altın 262,214
  • Dolar 5,7585
  • Euro 6,5521
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Dikmen Belediyesi ve Dev-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

» »
Dikmen Belediyesi ile Devrimci Genel İş Sendikası arasında 2019 ve 2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Dikmen Belediyesi ve Dev-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Dikmen Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplu İş Sözleşmesine Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile Devrimci Genel- İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit imza koydu.

ÇELEBİ

İmza töreninde konuşan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, değişen hayat pahalılığı artışı karşısında çalışanların alım gücünün geriletilmemesi için bütçe disiplinini de gözeterek hareket ettiklerini söyledi.

Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin bölge halkı için her zaman yatırım yapmayı önemsediğini de kaydetti.

Dikmen Belediyesi’nde hizmet veren çalışanların da motivasyonunu artırarak, halka giden hizmet kalitesini yükseltmeyi hedef aldıklarını belirten Çelebi,  bunu kurumsal yapıyı koruyarak yapacaklarını, halka hak ettiği hizmetin en iyisini vermeye çalışan personelin yaşam koşullarını iyileştirmeye devam edeceklerini  söyledi.

NAŞİT

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit de konuşmasında,  sözleşme ile Dikmen Belediyesi çalışanlarının alım gücünün korunmuş olduğunu kaydetti.

Naşit, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen, böyle olumlu bir adımın atılmasında emeği geçen Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye ve meclis üyelerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN’in 1 Mayıs Mesajı30 Nisan 2019 Salı 11:21
  • YKP’den 1 Mayıs eylemine katılım çağrısı29 Nisan 2019 Pazartesi 14:01
  • Sol Hareket tüm işçileri 1 Mayıs eylemine çağırdı29 Nisan 2019 Pazartesi 11:43
  • Çaluda'dan 1 Mayıs mesajı: ‘’İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve sendikal haklar istiyoruz’’29 Nisan 2019 Pazartesi 09:23
  • Müfettişler tam kadro hazır: 1 Mayıs’ta da açık olan işyerleri denetlenecek26 Nisan 2019 Cuma 12:12
  • 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerle kutlanacak26 Nisan 2019 Cuma 11:50
  • ‘Özel sektör yangın yeri, şov yerine somut adımlar atılmalı!’10 Nisan 2019 Çarşamba 14:31
  • 1 Mayıs için ara bölgede ortak kutlama09 Nisan 2019 Salı 11:18
  • Yatış meslek: Sadece yatarak 60 günde 15 bin 500 Euro kazanacaklar27 Mart 2019 Çarşamba 17:53
  • Hür-İş Federasyonu ve Mobbingle Mücadele Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı26 Mart 2019 Salı 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti