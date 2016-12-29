-di’li Geçmiş Ek’li Hükümet Uygulamaları

Güvenoyunu 27 Nisan 2016 tarihinde almıştınız. Üzerinden tam 8 ay geçti. Dile kolay!

31 sözünüzden sadece 1 tanesini gerçekleştirdiniz…

Başarı oranınız %3,23

Bu müthiş bir rekor…

Üstelik;

Sadece kendi halkınızı alay etmekle kalmayıp,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetini de kandırıyorsunuz!

Gerçi tüm bunları yapmış olsaydınız da; toplumsal refahı sağlayamayacaktınız. Toplumsal barışı gerçekleştiremeyecektiniz. Asgari ücret yükselmeyecekti. Kişi başına düşen milli gelir yükselmeyecekti.

Türkiye konusu açıldığında mangalda kül bırakmayan AZINLIK HÜKÜMETİ, parayı kapınca, DİKİLİTAŞ ile sınırlı mahallesine geri dönüyor. Verilen sözleri unutuyor. Halk nezdinde sıfır olan itibarının taraftarlarını çoğaltmakta hiçbir sakınca görmüyor.

Kendi ayaklarınız üzerinde durmaya çalışmak yerine, çocuk gibi azarlanmaktan hiç utanmıyorsunuz!

Neler mi yapacaktınız?

HAZİRAN 2016’da; Muhasebe Denetim Meslek Yasası çıkarılacaktı. Burs harcamalarını azaltacak şekilde burs kriterleri değiştirilecekti. İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulacaktı.

AĞUSTOS 2016’da; Eğitim eylem planı hazırlanarak yürürlüğe konulacaktı. Norm kadroya geçilecekti. Mevcut öğretmenler buna göre dağıtılacaktı. 2017-2020 Tarım Master Planı yayınlanacaktı.

EYLÜL 2016’da; KKTC Faktoring, Finans Kiralama ve Finansman Şirketleri Yasası çıkarılacaktı. Üniversitelerin yeterlilik şartları belirlenecek ve her üniversitenin bu şartları karşılayıp karşılamadığı denetlenecekti. Toplu taşıma sisteminin hukuki altyapısı tamamlanacaktı. Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı hazırlanacak ve uygulanacaktı.

EKİM 2016’da; Yeni Kamu Görevlileri Yasası çıkarılacaktı. Çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacaktı. Tahakkuk esaslı Devlet muhasebesine geçilecekti. Yatırım hariç turizm teşviklerinin tamamını kapsayan ve kaynakların verimli kullanımını amaçlayan yeni bir teşvik mevzuatı çıkarılacaktı. Tarım Strateji Belgesi yayınlanacaktı (Tek icraatınız bu oldu). Tarım Entegre Kayıt Sistemi oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktı.

KASIM 2016’da; Turizm amaçlı rezerv araziler belirlenerek, hazırlanacak mevzuat doğrultusunda rekabeti sağlayacak objektif bir ihale yöntemi ile ulusal ve uluslararası yatırımcılara duyurulması sağlanacaktı.

ARALIK 2016’da; İstatistik Kurumu Yasası çıkarılacaktı. Belediyeler (Değişiklik) Yasası çıkarılacaktı. Kamu görevlileriyle ilgili diğer yasalar amaç ve ilkeler doğrultusunda değiştirilecekti. Merkezi Devlet kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda norm kadro çalışması yapılacaktı. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası çıkarılacaktı. Vadesi geçmiş vergi/kamu alacaklarına tecil faizi uygulaması getirilecekti. Vergi ödeme seçenekleri artırılacak, mükellefler vergi borcu konusunda bilgilendirilecekti. Bütçeden katkı alan kurumların vergi ve prim borçları katkıdan mahsup edilmek suretiyle tahsil edilecekti. Yükseköğretim Strateji Belgesi uygulamaya konacaktı. Milli Eğitim Bakanlığının ilgili dairesi ve YÖDAK’ın kurumsal kapasitesi güçlendirilecekti. Master Plan ve Strateji Belgesi doğrultusunda bir Tarımsal Destekleme Sistemi oluşturulacaktı. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Standartlar Enstitüsü arasında İşbirliği Protokolü imzalanacaktı. Yabancı ortak ihtiva eden şirketlerin kendi yüklerini taşımalarına ilişkin sorun çözülecekti. Bütçe imkânları içinde kalmak kaydı ile ekonomiye rekabet gücü kazandıracak ve öncelikli yatırım konuları da gözetilecek şekilde bütüncül bir teşvik sistemi için yasal düzenleme yapılacaktı.

-di’li geçmiş zamanda yolculuk zevkli olmalı…

Halk size iyi “yolculuklar” diliyor!

Arkanızdan gözü yaşlı mendil sallayarak…