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Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun:“Bizim için en önemli olan eğitim ve sağlıktır”

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“Dipkarpaz’daki öğretmen eksikliği devletin ayıbıdır”
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun:“Bizim için en önemli olan eğitim ve sağlıktır”

Detay TV'de 29 Mayıs Çarşamba günü, Taner Ulutaş'ın konuğu Dipkarpaz Belediye Başkanı ve CTP Dipkarpaz Belediye Başkan adayı Suphi Coşkun oldu.

Detay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Coşkun, yeni projeleri hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi…

Suphi Coşkun: “Dipkarpaz neyse, Kaleburnu da benim için odur”

Sözlerine “Ben öncelikle bu ekranlardan bizi izleyen herkese günaydın, hayırlı işler diliyorum. Ramazan ayı nedeniyle herkese iyi Ramazanlar dileklerinde bulunmak istiyorum. Dün Gönyeli’de yaşanan üzücü olayda da, üzüntülü ailesine da başsağlığı dilemek istiyorum, bu hepimizi derinden üzen bir konudur” diyerek başlayan Başkan Coşkun daha sonra soruları cevapladı ve projelerini anlattı.


SATIR BAŞLARI:
“9 tane adayın sadece UBP’den aday olması onların kendi düşünceleri”

“Herkese başarılar diliyorum”

“4 yıldır görev başındayız yaptığımız gerçekten iyi şeyler de var, eksiklerimiz de varsa bu halka en azından özür diliyoruz ”

“Dipkarpaz’da görev yapmak kolay değil, gözden ırak gönülden ırak…”

“Bizim için en önemli olan eğitim ve sağlıktır”

“Dipkarpaz’daki öğretmen eksikliği devletin ayıbıdır”

“Dipkarpaz neyse Kaleburnu da benim için odur”

“Halkın ihtiyacının ne olduğunu çok iyi bilen biriyim”

Kısa sürede binlerce kez izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 3. Bölümüne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Secim Dipkarpaz Belediyesi) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz

 

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