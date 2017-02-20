Dipkarpaz ve bitmeyen sağlık sorunu!

Yıllardır anlatmakla çözüm bulmadık bu büyük soruna...

Dipkarpaz halkı, mesai saatleri dışında Allaha emanet. Bu zamanda sağlık konusunda çığır açan dünya da, donanımı olmayan bir sağlık ocağı ve doktoru olmayan bir köy “Dipkarpaz”

Gerçekten bu durum, kabul edilemez bir hal almıştır artık. Resmen burada yaşayan halk, ölüme terk edilmiştir. Dipkarpaz üzerine oynanan, en büyük oyundur bu.

Ama ne yazık ki umutsuz ve umursamaz yaşıyoruz. Konu sağlığımız, canımız olmasına rağmen uyuyoruz...

Sadece hafta içi mesai saatlerinde doktorun gelmesi, bunun dışında hemşirenin dahi olmadığı bir sağlık ocağı. En yakınında bulunan sağlık ocağı, Yeni Erenköy Sağlık Ocağıdır.

Eskiden 24 saat doktor bulunurken, artık o da yok Erenköy’de.

Yani Allah korusun kötü bir durumda, ilk yardım için ölmezsen Erenköy’e, oradan ölmezsen Mağusa Devlet Hasta hanesi . Şaka değil bu, gerçek.

O da araban varsa tabi...

Buda yetmezmiş gibi,

Saat 22.00 sonrası artık Erenköy sağlık ocağında da doktor yok. Sadece bir iğne yapmak dahi istersen, Dipkarpaz’da yapacak kimse yok. İşte böyle bir yer Karpaz

Şaka gibi ama gerçek. İnsanlar ölüme terk edilmiş ve umurlarında dahi değil sözde bizim için çalışan siyasilerin...

Bu da yetmezmiş gibi, utanmadan açıklama yapanlar var. Bu yıl, sağlık da çığır açma yılıdır diye.

Tek sözüm var...

Sizi, Yüce Allah’ıma havale ediyorum.

Bu laflar ile resmen dalga geçiyorlar bizimle. Hiç utanmadan ve yüzleri dahi kızarmadan.

Bizleri istihdam ve günü birlik menfaatler ile susturarak, aslında hayatımızla oynadılar. En kötüsü de biz bu gerçeği yıllardır göremedik.

Umarım, burada yaşayan bu insanların da yaşama hakkı olduğunu unutmaz ve gerekli önlemleri alırsınız.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.