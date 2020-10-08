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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe tosladı !..

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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Mustafa Ruso Caddesinin, kesiştiği Trafik Işıkları noktasında, trafik kazası meydana geldi.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe tosladı !..

KKTC genelinde, dikkatsizlik ve acelecilik yüzünden kazalar durmak bilmiyor. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Mustafa Ruso Caddesinin, kesiştiği Trafik Işıkları noktasında, trafik kazası meydana geldi. Hamitköy istikametinden gelerek, Lefkoşa Sanayi Bölgesine doğru seyretmekte olan van araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında orta refrüj içerisinde bulunan direğe çarptı.

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Meydana gelen kaza sonrasında beyaz renk, van aracın ön kısmında büyük hasar meydana geldi. Aracın ön kaportasında ciddi hasar meydana gelirken, görgü tanıkları, aracın sürücüsünün kazada, hafif olarak yaralandığını öne sürdü.

Polis olay yerinde gerekli incelemeleri başlatırken, kaza ile ilgili de soruşturma başlattığı öğrenildi.

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