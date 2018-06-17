Diş teli tarih oluyor

Türk girişimciler, diş dizilimi, damak ve çene bozuklukları gibi diş tedavisinde kullanılan diş tellerine alternatif şeffaf plaklar üretti.

Türk girişimciler, diş dizilimi, damak ve çene bozuklukları gibi diş tedavisinde kullanılan diş tellerine alternatif şeffaf plaklar üretti. Türkiye'de ilk defa yerli bir firma tarafından 3D yazıcılarla seri üretimi yapılan şeffaf apareyler,Türkiye'de 10 binin üzerinde hastanın dişlerini tedavi etti. Genç girişimcilerin sıfırdan inşa ettiği Orthero markası, Orta Doğu ve Almanya pazarına girmeyi planlıyor.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Orthero Kurucu Ortağı Seyyid Bucak, 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent bünyesinde Efe Turhan, Ferit Güler ve Aydın Dikkulak ile birlikte Şeffaf Aparey firmasını kurduklarını söyledi.

Şirket bünyesinde kurdukları Orthero markasıyla ortodontik tedavilere yeni bir boyut kazandırdıklarını anlatan Bucak, "Liseden arkadaşım ve şirketimizin kurucu ortaklarından Efe Turhan’a 3D Printer ile şeffaf plakların üretilebileceğinden bahsetmiştim. Kendisi de bir dönem diş teli kullanmıştı ve bu projeyi hayata geçirmemiz gerektiğini söyledi. Önce beş diş hekimiyle başladık. Onların vakalarını yaptıktan sonra baktık ki hem bu yazılımı kullanabiliyoruz hem de hastalara büyük bir çözüm sunabiliyoruz. Dolayısıyla bu işi sürdürme kararı aldık. 2014 yılında ülkemizin ilk dijital ortodonti yazılımını hayat geçirdik.

2016’nın son aylarında şirketimizin ortaklık yapısını değiştirerek Türkiye’nin önemli diş hekimleri ve yatırımcılarını bünyemize kattık ve bölgenin önemli bir oyuncusu olmak üzere kolları sıvadık. Şu an 56 kişilik bir ekip olduk. Hem üretimi hem de analizi kendi bünyemizde yaptığımız için ciddi bir istihdam oluşturduk. Halen İTÜ ARI Teknokent’te faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm Türkiye’de 70’den fazla ilde diş klinikleriyle çalışıyoruz." bilgilerini verdi.

Şirketin dört kurucu ortağının da İTÜ mezunu mühendisler olduğunu ifade eden Bucak, kurucuların yazılım, üretim ve finans konusunda uzmanlaştığını kaydetti.

"Endüstri 4.0’ın Türkiye’deki öncü firmalarından biri olduk"

3D yazıcıların günümüzde kuyumculuktan otomotive kadar birçok farklı sektörde kullanıldığını anlatan Bucak, şöyle konuştu:

"Bizim de uzmanlık alanımız 3D Printer. Dental sektörde neden bu işi yaptığımıza gelince, çünkü bu sektör kişiye özgü imalatın en fazla yapıldığı sektörlerden biri konumunda. Kalıpsız bir şekilde imal etmeniz lazım. Dolayısıyla 3D Printer’lar üretim maliyetlerini çok düşürebiliyor.

3D Printer’lar ile üretimi Türkiye’de ilk kez biz yaptık. Dünyada yapılan bir üretimi, teknoloji transferiyle Türkiye’ye taşımış olduk. Çok yüksek maliyetlerle ve yavaş ilerleyen bir üretim sürecini çok daha az maliyetlerle ve hızlı bir şekilde çözümledik. Bugün artık milyarlarca ürün üreten firmalarla aynı maliyetlerle üretim yapabiliyoruz. Ayrıca 3D printer ile üretilmiş şeffaf plakların RFID teknolojisi ile takip edilebilirliğini sağlayan bir patent bulunmakta. Bu anlattığım sürece de Endüstri 4.0 deniliyor. Kısacası Endüstri 4.0’ın ve dijital dönüşümün Türkiye’deki öncü firmalarından biri olduk. 3D Printer’larımız 7 gün 24 saat çalışıyor. Bir ürünü 5-6 dakika içerisinde üretebiliyoruz. Aylık kapasitemiz 15 bin model. Bugüne kadar 150 bini aşkın model ürettik. "

"Şeffaf plakları kişiye özgü bir şekilde imal ediyoruz"

Bucak, Orthero'nun, Türkiye’nin ilk yerli ve kişiye özel üretilen şeffaf apareyleri ile hastaların dişlerini ideal hale getiren telsiz tedavi yöntemi sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şeffaf apareyler ile ortodonti tedavisi 20 yıldır uygulanan bir tedavi yöntemi. Bir hasta, metal diş teli kullanmadan, şeffaf plaklar ile ortodonti tedavisi olmak istiyorsa, bir diş hekimi veya ortodontiste gitmeli. Bu tedavi yönteminde öncelikle hekim, hastanın ağız ölçüsünü alıp, bize gönderiyor. Firmamızdaki 3D Printer’lar ile ağız datasını elde edip, bilgisayar ortamına aktarıyoruz. Sonrasında profesyonel ekibimizle birlikte dişleri, bilgisayar ortamında hareket ettiriyoruz. Hekimin onayının ardından, hastanın dişleri kaç adımda düzelecekse, dişleri düzeltecek şeffaf plakları kişiye özgü bir şekilde imal ediyoruz. Hasta her bir plağı 2 hafta gibi bir sürede kullanıyor ve bir sonraki plağa geçiyor. "

"Şimdiye kadar 10 bini aşkın vakayı yüzde 98 başarıyla tamamladık"

Şeffaf apareylerinin metal diş telleriyle karşılaştırıldığında rahatsızlık vermeyen ve istenildiği zaman takıp çıkarılabilen tedavi araçları olduğunu ifade eden Bucak, "Orthero tedavisiyle şimdiye kadar 10 bini aşkın vakayı yüzde 98 başarıyla tamamladık." bilgisini verdi.

"Binin üzerinde diş hekimiyle çalışıyoruz"

Bucak, Orthero'nun 2016 yılı sonunda aldığı 3 milyon TL’lik yatırımla birlikte sistemini güçlendirerek 2017’de daha büyük bir kapasite ile hizmet vermeye başladığını söyledi.

Markanın 2017 yılını yüzde 900’lük büyümeyle tamamladığını ifade eden Bucak, şöyle konuştu:

"Yatırım almadan önce 600 model üretebilecek kapasitemiz varken şu anda ayda ortalama 6 bin civarında model üretiyoruz. Şirketimiz ilk üç yıl 200 hekim bandındayken yatırımla birlikte hekim sayısında da çok ciddi bir artış gerçekleşti. Şu an binin üzerinde diş hekimiyle çalışıyoruz. Bunun 400’ü aşkını İstanbul’da. Tamamladığımız 10 bini aşkın vakanın son 6 bini, dördüncü yılımızda gerçekleşti. Yani ciddi bir artış olduğunu söyleyebilirim. Bu gelişmeden özellikle aldığımız yatırım ve ekibimize ortak olarak dahil olan diş hekimlerinin katkısı çok büyük oldu. "

Bucak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geliştirdiğimiz teknolojiyi yurt dışına sunma planımız her zaman var. Bu konuda büyük bir talep de var. Sosyal medya üzerinden yurt dışındaki hekim ve hastalar bize ulaşıyor. 2019’un başında 5 farklı pazara açılacağız. Araştırdığımız 5 pazardan 50’ye yakın vaka yapmış bulunuyoruz. Özellikle Orta Doğu’yu, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan gibi pazarları ve Almanya’yı araştırıyoruz. Azerbaycan, İran ve Almanya’da görüşmelere başladık bile..."