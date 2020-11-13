Dolar, Euro Ve Altında Düşüş Sürüyor! İşte Günün İlk Rakamları

Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyen piyasalarda gerileme sürüyor. Dolar/TL 7,67 TL'den, Euro/Tl 9,06 TL'den, Sterlin/TL 10,07 TL'den işlem görüyor. Gram altın 462 TL'den, gümüş ise 5,97 TL'den işlem görürken, Bitcoin 16.303 dolar seviyesinde.

Ons'u 1.878 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 458/462 TL, çeyrek altın 743/759 TL, Cumhuriyet altını 3.058/3.092 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolar

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 345 milyon dolar azalışla 41 milyar 914 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 30 Ekim'de 42 milyar 259 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 180 milyon dolar artışla 42 milyar 147 milyon dolardan 43 milyar 327 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 835 milyon dolar artarak 84 milyar 406 milyon dolardan 85 milyar 241 milyon dolara yükseldi.