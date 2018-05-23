  • BIST 103.047
  • Altın 203,087
  • Dolar 4,8857
  • Euro 5,7204
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Dolar neden yükseliyor bomba iddia doğru mu?

»
Döviz kurundaki dalgalanma devam ederken İngiliz kuruluşu Bloomberg haber ajansı, dolardaki artışın kaynağıyla ilgili bomba bir iddiada bulundu. Ajansa göre dövizdeki artışın nedeni bu kez Japon yatırımcıların kaçması.
Dolar neden yükseliyor bomba iddia doğru mu?

Dolar/TL yükselişine ara vermeden devam ederken, kur Asya piyasalarından gelen satış baskısıyla gece yarısı 4.80 seviyesini aştı. Gündüz ise 4,91'i aştı. Dünyada finans çevresinin dikkatle izlediği Bloomberg haber ajansı, bugünkü satış baskısının kaynağının Japon yatırımcılar olduğunu ifade etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Asya piyasaları açıkken başlayan satış baskısıyla Dolar/TL kuru 4.82 seviyesinin üzerine çıktı. 

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, bugünkü satış baskısının kaynağının Japon yatırımcılar olduğunu ifade ediyor.

"Japon yatırımcılar kendi ülkelerinde faiz getirisinin sıfıra yakın olmasından dolayı, dünya genelinde yüksek faiz veren ülkelerin tahvillerine yönelir" diyen Bloomberg, Türk tahvillerinin de özellikle bu yılın başından bu yana Japon yatırımcıların tercihleri arasında olduğunu aktardı.

'JAPONLAR, YATIRIM YAPTIKLARI EKONOMİDEKİ GİDİŞATI GÖZARDI ETMEZLER'

Bloomberg'e konuşan Tokyo merkezli Japon varlık yönetimi şirketi FPG'nin CEO'su Koji Fukaya, "Japon yatırımcılar için genelde yüksek faiz getirisi ekonomik temellerden daha önemlidir. Ancak yatırım yaptıkları ekonomideki gidişatı tamamen de gözardı etmezler" dedi.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 14 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

'ARTIK DAHA FAZLA ZARAR ETMEMEK İÇİN…'

Tokyo Finansal Borsası verilerine göre, 15 Mayıs itibarıyla Japon yatırımcıların TL'nin, Japon yenine karşı değer kazanacağı tahmini doğrultusundaki yatırım pozisyonları 323.537 adetti. Bu pozisyonlar Aralık 2017'den bu yana yüzde 21 artış göstermişti. Ancak TL 'nin dolar karşısındaki değer kaybı bu yıl yüzde 25'i aşmış durumda. Türk Lirası, Arjantin Pesosu'nun ardından ABD Doları'na karşı en kötü performansı gösteren para birimi oldu. 

Bloomberg, TL'nin değer kazanacağı varsayımıyla yatırım yapan Japon yatırımcıların artık daha fazla zarar etmemek için bu pozisyonları kapattığını yazıyor.

Bloomberg'e konuşan Avustralya Milletler Topluluğu Bankası'ndan kur stratejisti Andy Ji, "Piyasalar, dış finansman ihtiyacı bakımından kazanan ve kaybeden ülkeleri seçiyor. Türkiye bu konuda kırılgan ekonomiler arasında" diyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dözvide rekor üstüne rekor21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:57
  • Dolardan yeni bir tarihi rekor21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:37
  • Durmuş Yılmaz’dan çok konuşulacak dolar iddiası! Ne kadar olacak?16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:05
  • Kalkınma Bankası Müdürü görevden alındı16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:47
  • Türkiye Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:46
  • Dolardan yeni tarihi rekor! Stenlin 6 TL15 Mayıs 2018 Salı 13:49
  • Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay: “Acı reçete kapıda” 14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:48
  • Mehmet Şimşek'ten dolar açıklaması09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:08
  • Dolar resmen çıldırdı! Enflasyon açıklandı dolar bir anda...03 Mayıs 2018 Perşembe 19:30
  • Dövizden tarihi rekor03 Mayıs 2018 Perşembe 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti