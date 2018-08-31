Dolar ve euro, sterlin ne durumda?

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve ABD'nin yaptırımlarıyla birlikte yükselen dolar/TL sabah itibariyle 6,52 seviyelerinde seyrediyor.
Euro/TL 7.62 seviyelerinde işlem görürken, sterlin/TL 8,49'dan işlem görüyor
Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve ABD'nin yaptırımlarıyla birlikte yükselen dolar/TL sabah itibariyle 6,52 seviyelerinde seyrediyor.
Euro/TL 7.62 seviyelerinde işlem görürken, sterlin/TL 8,49'dan işlem görüyor
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