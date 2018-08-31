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Dolar ve euro, sterlin ne durumda?

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güncel döviz fiyatları. Dolar, euro, sterlin ne kadar
Dolar ve euro, sterlin ne durumda?

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve  ABD'nin yaptırımlarıyla birlikte yükselen dolar/TL sabah itibariyle 6,52 seviyelerinde seyrediyor. 

Euro/TL 7.62 seviyelerinde işlem görürken, sterlin/TL 8,49'dan işlem görüyor

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