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Dolar ve Euro'da Günün Son Rakamları ve dETAYları

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Dolar yeni güne 7.69 lira, Euro ise 9.11 liradan başladı. Piyasalar perşembe günü Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararını bekliyor
Dolar ve Euro'da Günün Son Rakamları ve dETAYları

Geçtiğimiz haftalarda döviz kurlarında büyük dalgalanmalar yaşanırken dolar bu hafta nispeten daha sakin bir seyir izliyor.

Dün günü 7.70 liradan kapatan dolar yeni güne 7.69 lira, Euro ise 9.11 liradan başladı.

Dünyada koronavirüs salgını ve salgınla ilgili aşı gelişmeleri takip edilirken Türkiye'de piyasaların gözü kulağı perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) vereceği faiz kararına çevriliş durumda.

PPK'da 400-500 baz puanlık bir faiz artırımı geleceği beklentisi doların 8.50 lira üzerindeki zirvesinden bu seviyelere düşmesine önemli katkıda bulundu

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