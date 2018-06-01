Dolar yeniden yükseliyor! Bugün dolar ne kadar (01.06.2018)

Dolar kuru bugün güne 4.46 satış fiyatıyla başlamıştı. Öğle saatlerine doğru yükselen dolar kuru saat 13.00 itibariyle 4.61 liradan satılıyor. Euro'nun satış fiyatı da 5.39 lira. Altın fiyatları da hareketlenirken borsa düştü.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 4,5710 seviyesinde dengelendi. Açılış sonrasında yeniden yükselişe geçen dolar bir ara 4,62'yi geçti. Euro ise 5,40 seviyesini aştı.

Küresel piyasalarda, ticaret savaşı ve siyasi belirsizlikler nedeniyle azalan risk iştahı Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

Dolar haftanın son gününe başladığında saat 09.30'daki alış ve satış rakamları ise şöyleydi:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,5620 4,5630 Avro 5,3310 5,3320 Sterlin 6,0500 6,0820 ANKARA ABD Doları 4,5400 4,5950 Avro 5,2950 5,3550 Sterlin 5,9920 6,1190

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA? : Hafta içinde 190 liranın altına inen gram altında artış var. Kapalıçarşıda altının gramı 190,700 TL'den alıcı bulurken çeyrek altın 309 lira. Cumhuriyet altını 1261 liradan alıcı buluyor.

İşte altın fiyatlarındaki son durum:

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA DÜŞTÜ : Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,39 azalışla 99.250,49 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.401,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,31 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Yükseliş eğilimdeki döviz kurları ve banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 97.990,64 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 99.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve mayıs ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın destek, 102.500 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.