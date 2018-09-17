Dolar/TL kuru, yeni haftaya 6.15 seviyesinde başladı

Dolar/TL yeni haftaya 6.15 TL seviyesinden başladı. TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 13 Eylül'de 6.25 puanla beklentilerin üzerinde artırmasının hemen ardından 6.44 seviyelerinden 6.01'e kadar gerileyen dolar/TL perşembe gününü 6.17 civarında tamamlamıştı. Kur, 6.10 civarında başladığı cuma gününde ise 6.02-6.15 bandında dalgalanmıştı.
Euro/TL ise 7.21 seviyesinden işlme görürken, sterlin/TL güne 8.09 seviyeşerinden işlem görerek başladı.
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