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Dolar/TL yükseliş eğiliminde: 19 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL yükseliş eğiliminde: 19 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL yükseliş eğiliminde: 19 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Kur uzun süredir 19'un hemen altında işlem görmesi sonrası 19 seviyesi civarında dengelendi. Euro/TL, 20,23 civarında seyrediyor.

Dün, en düşük 18,7925, en yüksek 19,2213'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,0014'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 19,0050'den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,5 yükselişle 20,2740'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 23,1320'den satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,4 azalışla 104 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,5 artışla 1,0670 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar ve ABD'de para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalması ile doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

ABD'de enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5'in destek, 104,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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