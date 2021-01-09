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Dolar/TL Yükselişe Geçti

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Dolar/TL, dün 200 günlük ortalamasının altını görmesinin ardından bugün sabah saatlerinde sakin bir seyir izledi. Kur, öğlene doğru yönünü yukarı çevirdi
Dolar/TL Yükselişe Geçti

 

Dün 7.24'e kadar gerileyerek 200 günlük hareketli ortalamasının altını gören kur, bugün sabah saatlerinde yatay bir seyir izlemesinin ardından öğlene doğru yükselişe geçti.

Dolar/TL TSİ 11.10'da 7.3819'dan, Euro/TL kuru 9.0234'ten işlem gördü. Kur sepeti 8.2007 seviyesinde. Dolar önemli paralar karşısında dünkü kazançlarının ardından bugün bir miktar artıda seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi günü yüzde 1.22 yükselişle tamamladı. Endeks tarihi zirvesini de 1,522.70 puana taşıdı. İşlem hacmi 34 milyar TL olarak gerçekleşti. Gösterge endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.59 yükselişle 1,531 puandan başlamasının ardından öğlene doğru yükselişini geri verdi.

Türkiye 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 11 baz puan azalarak yüzde 14.8 oldu. 10 yıllık dolar tahvillerinin faizi 6 baz puan düşüşle yüzde 5.52'ye geriledi. 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primi 312 baz puanla fazla değişmedi.

Merkez Bankası dün haftalık menkul kıymet ve banka verilerini açıkladı.

Buna göre yurt dışı yerleşikler 2020'de Türk varlıklarından beş yıldan bu yana görülen en sert satışı yaptı. Hisse tarafında en azından 2005 yılına kadarki en sert çıkış kaydedilirken, tahvillerde beş yılın en sert satışını yaptılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 17.30'da Aralık ayı ve 2020'nin tamamı için nakit bütçe dengesi rakamlarını açıklayacak.

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