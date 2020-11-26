Dönün Artık, Seçim BİTTİ!

Bu memlekette, seçime alıştık doğrudur. Hatta alışmaktan öte, bir yıl içinde olmazsa, bir yanımız eksik hissediyoruz.

Beni en çok üzen, siyasilerden çok halkın da bu seçimleri dört gözle beklemesidir.

Tamam, bu memleket zaman zaman doyumsuz kişiler tarafından yağmalanıyor hatta doymak bilmeden, sınırları dibine kadar sömürüş durumdalar.

Ama bu memlekette yağmacılar kadar, devletini düşünen de var. Ben buna inanıyorum.

Gerçi alıştık biz vatan, millet, bayrak deyip yapmadığı hırsızlık, dolandırıcılık kalmayan insanlara.

Hep söylerim, milliyetçilik; eline bayrağı alıp en önde koşup, arkasına saklanıp hırsızlık yapmak değil.

Yürüdüğü yola sahip çıkmak, yere çöp atmamak, devlet olanaklarını elini vicdanına koyarak kullanmak, hak ve adalet duygusundan ödün vermemek, ırkçılık yapmamak, bana göre en büyük milliyetçiliktir.

Ne yazık ki siyasiler öyle bir duruma getirdi ki insanları, seçimleri maddi olarak çıkış yolu görmeye başladılar.

Lefkoşa, Mağusa, Girne gibi metropol yerlerde, kolaydır iradeyi sandığa yansıtmak.

Ama konu karpaz olunca, aynı şeyleri söylemek zordur.

Nitekim son seçimlerde bunu somut olarak yaşadık. Ama bu suçu karpaz halkına yığmak da, en büyük vicdansızlıktır.

Bunun yanında bölge işsizlikten kırılıyor malum oteller kapandı, özel işyerleri piyasanın durumundan kepenk kapattı.

Ama bizim paşalar, koltuk derdinde. Kim Başbakan olacak, kim Bakan olacak, hangi daire kime kalacak derdine düştüler.

Seçimde tam kadro bölgede olan yerli yabancı tüm yetkililer, bu sorunları da okuyun lütfen!

Karpaz Meslek Lisesi binası yıkılmak üzere, çocuklarımız orada ders görüyor bakıyoruz Sayın Bakan kurultay derdinde.

Dipkarpaz özel eğitim merkezi kapatıldı, vakıflar okulu peşkeş çekmenin derdinde.

Hayvancılık bitti bitiyor, soğuk süt deposu, balıkçı barınakları yıkılıyor, Sayın Bakan kurultay derdinde.

Herkesin BAKAN olmaya çalıştığı bu dönemde, doğal olarak sorunlarımıza da sadece ‘’BAKA’’ kaldınız.

Şimdi bir kez daha söylüyorum; Geri Dönün Paşalar, SEÇİM BİTTİ!

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.