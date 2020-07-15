Döviz kurları (15 Temmuz 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
15 Temmuz 2020 sabah saatlerinde dolar güne 6,8648 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 7,8251 liradan,
Sterlin ise 8,6363 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
15 Temmuz 2020 sabah saatlerinde dolar güne 6,8648 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 7,8251 liradan,
Sterlin ise 8,6363 liradan işlem görüyor.
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