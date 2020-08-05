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Döviz Kurları ( 5 Ağustos 2020 )

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Döviz Kurları ( 5 Ağustos 2020 )
Döviz Kurları ( 5 Ağustos 2020 )

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

5 Ağustos 2020 sabah saatlerinde dolar güne 6,9253 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 8,2135 liradan, 

Sterlin ise 9,1154 liradan işlem görüyor.

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