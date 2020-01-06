Döviz kurları bugün ne kadar? (6 Ocak 2019 dolar - euro- srerlin fiyatları)

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,9730'dan işlem görüyor.
Geçen hafta ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükseldi.
Cuma günü jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle 5,9785'e kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9745'ten tamamladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.