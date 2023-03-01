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Döviz Kurları güne nasıl başladı? 1 Mart 2023 Çarşamba

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Döviz Kurları güne nasıl başladı? 1 Mart 2023 Çarşamba
Döviz Kurları güne nasıl başladı? 1 Mart 2023 Çarşamba

Döviz Kurları güne nasıl başladı? 1 Mart 2023 Çarşamba

1 Mart 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 18,88 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 20,05 liradan,

 sterlin ise 22,74 liradan işlem görüyor.

 
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