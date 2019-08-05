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Döviz kurları güne nasıl başladı? (5 Ağustos 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro, sterlin kaç TL? 5 Ağutos 2019 pazartesi dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları güne nasıl başladı? (5 Ağustos 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, yeni haftaya 5,60 civarında  başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar, geçtiğimiz haftanın son işlem günü olan 2 Ağustos'ta 5,58 civarında işlem görmüştü. Fed'in faiz indirmesine rağmen gelecek yıl faiz indirim beklentilerinin azalması kurda yükselişe neden olmuştu.  Fed'in kararı öncesi dolar 5,51'li seviyelere kadar gerilemişti. 

Euro/TL ise 6,23 seviyesinde yer alıyor.

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Piyasalarda gözler saat 10.00'da açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde olacak. 

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirtti. 

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