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Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (11 Aralık 2020 Cuma)

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Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (11 Aralık 2020 Cuma)
Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (11 Aralık 2020 Cuma)

Haftanın son işlem gününde dolar kuru 7,89 bandının üzerindeki konumunu sürdürüyor. Merkez Bankası faiz kararının ardından önemli bir gerileme yaşayan dolar kuru ardından eski seviyesine doğru ilerlemeye devam ediyor.

11 Aralık Cuma günü piyasalarda son durum netleşti. Bigpara’dan alınan son dakika döviz kurları verilerine göre dolar bugün 7,89 lirada konumlanırken aynı dakikalarda euro kuru ise 9,60 lira seviyelerinde yer alıyor. Peki, bugün diğer yabancı para birimlerinde son durum ne?

Piyasalarda 24 Aralık'ta yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısı ile haraketlilik bekleniyor. 

11 ARALIK 2020 CUMA DÖVİZ KURLARI

 Amerikan Doları 7,8989 TL

 Euro 9,6066 TL

 İngiliz Sterlini 10,5291 TL

 İsviçre Frangı 8,9206 TL

 Japon Yeni 0,0757 TL

 Suudi Arabistan Riyali 2,1091 TL

 Norveç Kronu 0,9041 TL

 Danimarka Kronu 1,2921 TL

 Avustralya Doları 5,9801 TL

 Kanada Doları 6,2162 TL

 İsveç Kronu 0,9382 TL 

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