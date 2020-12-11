Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (11 Aralık 2020 Cuma)

Haftanın son işlem gününde dolar kuru 7,89 bandının üzerindeki konumunu sürdürüyor. Merkez Bankası faiz kararının ardından önemli bir gerileme yaşayan dolar kuru ardından eski seviyesine doğru ilerlemeye devam ediyor.
11 Aralık Cuma günü piyasalarda son durum netleşti. Bigpara’dan alınan son dakika döviz kurları verilerine göre dolar bugün 7,89 lirada konumlanırken aynı dakikalarda euro kuru ise 9,60 lira seviyelerinde yer alıyor. Peki, bugün diğer yabancı para birimlerinde son durum ne?
Piyasalarda 24 Aralık'ta yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısı ile haraketlilik bekleniyor.
11 ARALIK 2020 CUMA DÖVİZ KURLARI
Amerikan Doları 7,8989 TL
Euro 9,6066 TL
İngiliz Sterlini 10,5291 TL
İsviçre Frangı 8,9206 TL
Japon Yeni 0,0757 TL
Suudi Arabistan Riyali 2,1091 TL
Norveç Kronu 0,9041 TL
Danimarka Kronu 1,2921 TL
Avustralya Doları 5,9801 TL
Kanada Doları 6,2162 TL
İsveç Kronu 0,9382 TL
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.