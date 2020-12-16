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Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (16 Aralık 2020 Çarşamba)

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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (16 Aralık 2020 Çarşamba)

Döviz kurları hafta başından bu yana sürdürdüğü sakin seyri bu sabah da koruyor. 

Dolar/TL, 7,83 ve euro/TL ise 9,52-9,53 bandında değerleniyor.

Sterlin/TL 10,5257 lira alış fiyatı 10,5509 lira satış fiyatı seviyeleirinde işlem görüyor.

Piyasalarda bu gün iki önemli gündem maddesi bulunuyor. 

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gelecek yılın para ve kur politikasını kamuoyu ile paylaşacak, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

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