Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (18 Kasım 2020 Çarşamba)

Dolar/TL güne 7.70'in üzerinde başlamasının ardından piyasanın açılması öncesinde sabah saatlerinde bu seviyelerde seyrediyor

Salı gününü 7.7025 seviyesinden tamamlayan Dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde 7.70 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Geçen hafta kur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın atanması ve ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın getirilmesi gibi ekonomi gündeminde yaşanan yoğun gelişmelerin etkisiyle sert bir düşüş yapmıştı.

Dolar/TL kuru TSİ 09.37'de 7.7274'dan işlem görürken, Euro/TL 9.1717'den alıcı buldu. Kur sepeti 8.4570'e yükseldi.

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi günü yüzde 2.57 düşüşle 1,259.72 puandan tamamladı. İşlem hacmi 27.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 1,259.69, en yüksek 1,293.01 puanı gördü.

TCMB bu hafta Perşembe günü Kasım ayı politika toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta partisinin grup toplantısında ekonomiye dair verdiği mesajlar piyasadaki faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Türkiye'nin 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin bileşik faizi Çarşamba günü yüzde 13.85, 10 yıllıkların faizi yüzde 13.21 seviyesinde bulunuyor. 10 yıllık eurobond faizi yüzde 5.78'e yükseldi.

5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi geçen hafta 500 baz puanın üzerinden 400 baz puanın altına gerilemişti. Ülke risk primi 400 baz puanın biraz üzerinde seyrediyor.

Dolar/TL kurunda üç aylık ima edilen volatilite yüzde 20.38, 3 aylık tarihi volatilite ise yüzde 14.57 seviyesinde seyrediyor.

Gram altın 467 liradan alıcı buluyor.