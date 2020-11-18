  • BIST 1.273
  • Altın 467,722
  • Dolar 7,7321
  • Euro 9,1877
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (18 Kasım 2020 Çarşamba)

» »
Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (18 Kasım 2020 Çarşamba)
Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (18 Kasım 2020 Çarşamba)

Dolar/TL güne 7.70'in üzerinde başlamasının ardından piyasanın açılması öncesinde sabah saatlerinde bu seviyelerde seyrediyor

Salı gününü 7.7025 seviyesinden tamamlayan Dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde 7.70 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Geçen hafta kur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın atanması ve ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın getirilmesi gibi ekonomi gündeminde yaşanan yoğun gelişmelerin etkisiyle sert bir düşüş yapmıştı.

Dolar/TL kuru TSİ 09.37'de 7.7274'dan işlem görürken, Euro/TL 9.1717'den alıcı buldu. Kur sepeti 8.4570'e yükseldi.

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi günü yüzde 2.57 düşüşle 1,259.72 puandan tamamladı. İşlem hacmi 27.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 1,259.69, en yüksek 1,293.01 puanı gördü.

TCMB bu hafta Perşembe günü Kasım ayı politika toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta partisinin grup toplantısında ekonomiye dair verdiği mesajlar piyasadaki faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Türkiye'nin 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin bileşik faizi Çarşamba günü yüzde 13.85, 10 yıllıkların faizi yüzde 13.21 seviyesinde bulunuyor. 10 yıllık eurobond faizi yüzde 5.78'e yükseldi.

5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi geçen hafta 500 baz puanın üzerinden 400 baz puanın altına gerilemişti. Ülke risk primi 400 baz puanın biraz üzerinde seyrediyor.

Dolar/TL kurunda üç aylık ima edilen volatilite yüzde 20.38, 3 aylık tarihi volatilite ise yüzde 14.57 seviyesinde seyrediyor.

Gram altın 467 liradan alıcı buluyor.

d1-009.jpg

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar ve Euro'da Günün Son Rakamları ve dETAYları17 Kasım 2020 Salı 09:38
  • Altın Fiyatları Yine Hareketlendi (17 Kasım 2020 Salı)17 Kasım 2020 Salı 09:35
  • Faiz haftasında piyasalar dolar, euro ve altın güne böyle başladı17 Kasım 2020 Salı 08:29
  • Davutoğlu'ndan 'acı reçete' yorumu: Faizler muhtemelen en az 400 baz puan artırılacak16 Kasım 2020 Pazartesi 14:49
  • Erdoğan ''TL'ye dönün'' diyor ama... 48 ilde döviz birikimleri TL'yi geçti16 Kasım 2020 Pazartesi 14:38
  • Borsa İstanbul Haftaya Yine Rekorla Başladı16 Kasım 2020 Pazartesi 10:20
  • Altın Piyasasında Son Rakamlar (16 Kasım 2020 Pazartesi)16 Kasım 2020 Pazartesi 10:11
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (16 Kasım 2020 Pazartesi)16 Kasım 2020 Pazartesi 10:02
  • Döviz kurları serbest piyasada ne kadar? 15 Kasım 202015 Kasım 2020 Pazar 10:18
  • Altın Fiyatları Çakıldı! Peki Altın Fiyatları Neden Düştü?14 Kasım 2020 Cumartesi 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti