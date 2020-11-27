Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (27 Kasım 2020 Cuma)

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 7,90'ın altında hareket ediyor.



Türkiye Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artış kararı sonrası dalgalı seyreden kur 7,85-7,90 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL 9,40'a yakın seyrediyor.

Sterlin/TL ise 10,5276 lira alış fiyatı 10,5579 lira satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz , 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.



Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltildi.



Merkez Bankası Merkez Bankası, zorunlu karşılık değişikliğiyle sistemin zorunlu karşılık tutarının 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar artacağını belirti. Açıklamada, "Parasal aktarım mekanizması etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesi degiştirildi" denildi.