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Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (4 Aralık 2020 Cuma)

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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum
Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (4 Aralık 2020 Cuma)

Dolar ve euro, haftanın son gününe yükselişle başladı.

Dolar/TL dün açıklanan beklentinin üzerindeki enflasyon verisiyle 7,90 üzerini test ederken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın enflasyonu önceleyen mesajıyla birlikte 7,80'lere çekildi.

Haftanın son işlem gününe dolar/TL, 7,81 seviyelerinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL, 9,48'de yer alıyor.

Sterlin/TL 10.49 seviyelerinde işlem görüyor.

MOODY'S'İN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Yurt içi piyasalarda veri gündeminin zayıf olmasına karşın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in muhtemel Türkiye değerlendirmesi gündemin en önemli maddesi durumunda.

Moody's eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu 'Negatif' görünüm ile 'B2' seviyesine indirmişti. Anketlerde uzmanların neredeyse tamamı notun değişmeyeceğini, çoğunluğu görünümün de aynı kalacağını düşünüyorlar.

DIŞARDA GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin yakından izlenecek. Piyasalarda tarım dışı istihdamın Kasım ayında bir önceki aya göre daha düşük geleceği beklentisi bulunuyor. Günün diğer izlenecek verileri ABD'den dış ticaret (16.30), fabrika siparişleri (18.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) olacak.

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