Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (4 Aralık 2020 Cuma)

Dolar ve euro, haftanın son gününe yükselişle başladı.

Dolar/TL dün açıklanan beklentinin üzerindeki enflasyon verisiyle 7,90 üzerini test ederken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın enflasyonu önceleyen mesajıyla birlikte 7,80'lere çekildi.



Haftanın son işlem gününe dolar/TL, 7,81 seviyelerinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL, 9,48'de yer alıyor.

Sterlin/TL 10.49 seviyelerinde işlem görüyor.

Yurt içi piyasalarda veri gündeminin zayıf olmasına karşın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in muhtemel Türkiye değerlendirmesi gündemin en önemli maddesi durumunda.

Moody's eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu 'Negatif' görünüm ile 'B2' seviyesine indirmişti. Anketlerde uzmanların neredeyse tamamı notun değişmeyeceğini, çoğunluğu görünümün de aynı kalacağını düşünüyorlar.