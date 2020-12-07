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Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (7 Aralık 2020 Pazartesi)

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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (7 Aralık 2020 Pazartesi)

Geçen hafta oldukça hareketli geçen günlerinden ardından yeni hafta sakin başladı. 

Dolar/TL 7,81'in hemen üzerinde yatay seyrederken euro/TL 9,47'lerde işlem görüyor.

Sterlin/TL is10,4733 lira alış fiyatı 10,5084 lira satış fiyatında işlem görüyor.

MOODY'S TÜRKİYE'Yİ PAS GEÇTİ


Geçen haftanın kapanışında Moody's, planlı takviminde yer almasına karşın Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamadı.  Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, Türkiye için güncelleme yapılmadığı belirtildi. Moody's'in değerlendirme için tarih vermesi, bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Moody's belirtilen tarihleri pas geçebiliyor veya bir değişiklik olması durumunda belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

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