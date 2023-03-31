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Dövizde hareketlilik! Sterlin 24'ü buldu!

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 Saat 12 itibarı ile serbest piyasada döviz kurları...
Dövizde hareketlilik! Sterlin 24'ü buldu!

 Saat 12 itibarı ile serbest piyasada döviz kurları...

DOLAR19,1779

                   19,1837

  
     
 EURO20,8590              20,9072  
 STERLİN23,7796                  23,8102  

 

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