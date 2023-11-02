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Dövizde hareketlilik var...

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İstanbul serbest piyasada dolar 28,3380 liradan, euro 30,0330 liradan güne başladı.
Dövizde hareketlilik var...

Serbest piyasada 28,3360 liradan alınan dolar, 28,3380 liradan satılıyor. 30,0310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,0330 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,3300 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9100 lira olmuştu.

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