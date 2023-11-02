Dövizde hareketlilik var...

Serbest piyasada 28,3360 liradan alınan dolar, 28,3380 liradan satılıyor. 30,0310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,0330 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,3300 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9100 lira olmuştu.
Serbest piyasada 28,3360 liradan alınan dolar, 28,3380 liradan satılıyor. 30,0310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,0330 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,3300 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9100 lira olmuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.