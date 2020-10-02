Dövizde Son Durum Ne? (2 Ekim 2020 Cuma)

Dolar geçtiğimiz hafta seyrini değiştirerek yükselişe geçmişti. . Bir süredir koronavirüs teşviklerinden etkilenen dolar fiyatları 7.7 lira sınırı etrafında işlem görmeye devam ediyor

BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,7522 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.14 hareketlilik oldu. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,7571 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,7473 lira olarak 2 Ekim 2020 tarihinde başlamış oldu.

Euro önceki kapanışını 9,0879 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.18 hareketlilik oldu. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,1141 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 2 Ekim 2020 tarihinde 9,0618 lira belirlendi.

İngiliz sterlini önceki kapanışını 9,9722 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde -0.04 hareketlilik oldu. Bugün ise Sterlin güne satış fiyatı 9,9867 lira, alış fiyatı 9,9578 ile başladı.