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Dövizde son durum ne? 21 Eylül 2020 Pazartesi

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Dövizde son durum ne? 21 Eylül 2020 Pazartesi
Dövizde son durum ne? 21 Eylül 2020 Pazartesi

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.21 Eylül 2020 'nin sabah saatlerinde;

Dolar güne 7,5702 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.40 itibariyle Euro/TL 8,9899 liradan, 

Sterlin ise 9,8154 liradan işlem görüyor.

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