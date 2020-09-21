Dövizde son durum ne? 21 Eylül 2020 Pazartesi

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.21 Eylül 2020 'nin sabah saatlerinde;
Dolar güne 7,5702 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.40 itibariyle Euro/TL 8,9899 liradan,
Sterlin ise 9,8154 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.21 Eylül 2020 'nin sabah saatlerinde;
Dolar güne 7,5702 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.40 itibariyle Euro/TL 8,9899 liradan,
Sterlin ise 9,8154 liradan işlem görüyor.
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