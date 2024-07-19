Dövizin ateşi düşmüyor... İşte güncel kurlar

Haftanın son gününde, serbest piyasada 09.00 itibarıyla 35,90 TL'den alınan euro 36,20 TL'den satılıyor. 42,70 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 43,05 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 33 TL'den alınıp, 33,25 TL'den satılıyor.
Haftanın son gününde, serbest piyasada 09.00 itibarıyla 35,90 TL'den alınan euro 36,20 TL'den satılıyor. 42,70 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 43,05 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 33 TL'den alınıp, 33,25 TL'den satılıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.