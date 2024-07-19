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Dövizin ateşi düşmüyor... İşte güncel kurlar

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KKTC’de serbest piyasada sterlin 43,05 TL, dolar 33,25 TL, euro 36,20 TL'den işlem görüyor
Dövizin ateşi düşmüyor... İşte güncel kurlar

Haftanın son gününde, serbest piyasada 09.00 itibarıyla 35,90 TL'den alınan euro 36,20 TL'den satılıyor. 42,70 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 43,05 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 33 TL'den alınıp, 33,25 TL'den satılıyor.

 

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