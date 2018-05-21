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Dözvide rekor üstüne rekor

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Dolar kuru yeni haftaya rekor kırarak başladı. Geçen hafta kapanışı 4,49 TL ile yapan dolar haftanın ilk gününde 4,59'u geçti ve bugüne kadarki en yüksek rakamını gördü. Euro ise 5,40 seviyesine yükseldi. Peki dolar ve eurodaki artış devam eder mi?
Dözvide rekor üstüne rekor

İstanbul serbest piyasada dolar 4,5280 liradan, avro 5,3220 liradan haftaya başladı. Tansiyonu hayli yüksek olan dolar daha sonra 4,56'yı geçerek tarihi rekorunu tazeledi. Öğleden sonra ise dolar 4,58'i aşarak 4,60 sınırına yaklaştı. Euro ilk kez 5,40'ı geçti.

Merkez Bankası’nın geçen hafta ortasında “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeni haftaya yeni rekor düzeylerde başladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak dolar yükseldi.

DOLAR ENDEKSİ 5 AYIN ZİRVESİNDE

ABD para biriminin, küresel piyasalarda önde gelen altı para birimi karşısındaki gelişimini izleyen dolar endeksi 93.860 ile beş ayın zirvesine çıkarken, euro yüzde 0.25 düşüşle 1.1744 dolara geriledi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları4,54104,5420
Avro5,33305,3340
Sterlin6,06906,1000
   
ANKARA  
ABD Doları4,52504,5600
Avro5,31005,3500
Sterlin6,03706,1420

DOLAR ÖNCE 4,56'YI SONRA 4,59'U GEÇTİ

Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle haftanın ilk işlem gününde; Dolar 4.5652 lira ile, euro 5.3585 lira ile, sterlin 6.1285 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi. Öğle arası sonrası dolar ve euroda tansiyon yeninden yükseldi. Dolar 4,60'a yaklaşırken, euro 5,40'ı geçti.

Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı açıklama öncesi; dolar 4.5011 lira ile, euro 5.3251 lira ile, sterlin de 6.0698 lira ile tarihi rekor düzeylerini görmüştü.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Merkez Bankası'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi. Piyasalar şimdi Merkez Bankası'ndan gelecek yeni adımı bekliyor. Piyasalarda bankanın ciddi bir faiz artışı yapabileceği konuşuluyor.

Geçen haftanın son işlem gününe günlük yüzde 0.16 artışla 102 bin 33 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftayı, günlük yüzde 0.53 artışla 102 bin 410 puandan kapattı.

DOLAR KURU İÇİN TAHMİNLER

Özgecan Özdemir, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru Yorumu

USDTRY’nin 4,51 seviyesi üzerinde yükselişlerine hız kazandırması halinde alımlar 4,54 ve 4,57 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. Kısa vadeli oluşabilecek bir geri çekilmede ise 4,51 desteği ilk olarak ön planda olacak. (Ahlatcı Yatırım)

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

TL’deki kırılganlığın devam ettiğini ve gözlerin her geçen gün biraz daha TCMB üzerinde yoğunlaştığını söylemek mümkün. Bugün içeride önemli bir haber akışı bulunmazken TCMB’den ve siyasi çevrelerden gelecek açıklamalar önemli olacak. ABD kanadında ise hem dolar endeksi hem ABD 10 yıllık tahvilleri izlenmeye devam edecek ve Fed üyelerinin mesajları takip edilecek.

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