DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: Seçime müdahale oldu! "Aşikar bir olaydır yani bu."

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: Seçime müdahale oldu!

Ataoğlu bugün TV 2020'de Çiğdem Aydın'ın sunduğu programa katıldı.

Ataoğlu DP seçimde oy kaybetmedi. Ben parti başkanı olduktan sonra DP'ye katılımlar oldu. DP'nin oyu en az %8-10'dur.

Serdar Denktaş DP'den istifa etmedi.

Ancak 1. turda desteklediğimiz Serdar Denktaş'ın oy oranı ile ilgili nasıl olduğunu söyledi.

Müdahalelerin açık olduğunu da belirtti.

Bu oy oranı partinin esas oy oranı değildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece adaylar yoktu çok farklı güçler de vardı. Bütün partiler de olduğu gibi DP'lilere de gidilmiştir. Bizim partililerden de bazı isimleri farklı yerlere yöneltmişlerdir.

Sadece sokakta siyasi partiler mi vardı?

Sokkata farklı güçler de vardı. Yani Ersin beyin kazanmasına yönelik, çokta açıktı bu.

Türkiye Cumhuriyeti'nden yetkililer vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen arkadaşlarımzı dostlarımız vardı. Bu zaten bilinen bir olaydır. Bilinmeyen bir olay değildir. Gizli bir olay da değil.Aşikar bir olaydır yani bu.

Çİğdem Aydın'ın müdahale olarak mı görüyorsunuz bunları sorusuna ise Fikri Ataoğlu oldu tabi ki diye cevap verdi.