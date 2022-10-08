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DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası

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DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde her 100 bin kişiden ortalama 9 kişi intihar ediyor.
DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’nın, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta olduğunu açıkladı.

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamada, dünya genelindeki intihar oranlarına yer verildi. Açıklamaya göre, Afrika, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta oldu.

Dünya genelinde her 100 bin kişide ortalama 9 kişinin intihar ettiği bilgisi paylaşılırken, bu oranın Afrika’da 11 kişiye yükseldiğine ve dünya ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Afrika’da her 500 bin kişiye bir psikiyatrist düştüğü ve bunun da DSÖ’nün tavsiyesinden 100 kat daha az olduğu kaydedildi. 

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