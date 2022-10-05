DTÖ'nün küresel ticari büyüme tahmininde keskin düşüş

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ukrayna savaşı, Avrupa’da yüksek enerji maliyetleri ve ABD’nin para politikasındaki sıkılaşmanın üretim maliyetlerini artırması ve hane halkı üzerinde baskı kurması nedeniyle önümüzdeki yıl küresel mal ticaretinin yavaşlayacağını duyurdu.

DTÖ, Çarşamba günü yayımladığı raporda bu yıl mal ticaretinde büyüme tahminini önceki yüzde 3’lük tahminden yüzde 3,5’a yükseltti. Öte yandan örgüt 2023 için ticaret büyümesini önceki yüzde 3,4’lük büyümesinden keskin bir düşüşle yüzde 1’e çekti.

IMF ve OECD tahminleriyle uyumlu DTÖ öngörüleri, küresel ticarette geçen yılki yüzde 9,7’lik büyümeye kıyasla büyük bir yavaşlamaya işaret ediyor. Bu, Covid pandemisi sırasında seyahat ve diğer hizmet sektörlerinde çok sınırlı bir hareket varken tüketicilerin hane halkı harcamalarıyla beslenmişti.

BloombergHT'nin aktardığına göre DTÖ, Avrupa ve ABD’nin karşı karşıya olduğu ekonomik risklere ek olarak "üçüncü dünya ülkeleri"nin de sorun yaşayacağına dikkat çekti. Örgüt, “Yakıt, gıda ve gübreler için artan ithalat faturaları gelişmekte olan ülkelerde gıda güvensizliğine ve borç sıkıntısına yol açabilir. Diğer potansiyel engeller arasında merkez bankalarının faiz oranlarını çok fazla yükseltmesi veya enflasyonist baskılara çok geç hareket etmesiyle zirveye ulaşmış olabilir” ifadelerini kullandı.