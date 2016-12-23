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“Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi” dergisi tanıtıldı

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“Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi” dergisi tanıtıldı
Lefkoşa Türk Belediyesi As Başkanı Akın Aktunç bugün “Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi” adlı dergisini tanıttı.

LTB As Başkanı Akın Aktunç “Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi” adlı dergisini Metropol Süpermarket’in 1. Katında yer alan Pizzyburger’de yapılan  kokteylde tanıttı.
Tanıtım kokteyline Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, LTB  Başkanı Mehmet Harmancı,   Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Tülin Köseoğlu ile çok sayıda konuk katıldı.

 

Akın Aktunç

LTB As Başkanı Akın Aktunç  tanıtımda yaptğı konuşmada,  hazırladığı dergide LTB’nin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bazı bilgi ve fotoğrafların yer aldığını belirterek, derginin gelirinin tamamının Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne bağışlanacağını söyledi. Aktunç 16 yıl LTB Meclis üyeliği yaptığını, görevi boyunca herzaman insana değer verdiğini ve  insan odaklı çalışmalarda yer aldığını kaydetti. 16 yıllık belediye meclis üyeliği boyunca  Burhan Yetkili, Şemi Bora, Kadri Fellahoğlu ve Mehmet Harmancı ile çalıştığını söyleyen Aktunç, kendisinin de çalıştığı belediye başkanlarının yanında Lefkoşa’yı daha iyi bir noktaya  getirmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti.

 

Tulin Köseoğlu

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Tulin Köseoğlu konuşmada, Akın Aktunç’a çalışması nedeniyle teşekkür  ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.  Derneğin kurlduğu günden itibaren böbrek hastaların menfaatine işler yaptığını  söyleyen Köseoğlu, maddi,manevi hastların yanında olduklarını kaydetti. Sivil toplum örgütleri ile devlet kurumlarının koordineli çalışmasının iyi sonuçlar vereceğine inandıklarını söyleyen Köseoğlu, dergisinin gelirinin tamamını derneğe bağışlayan Akın Aktunç’a plaket taktim etti.

 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’da konuşmasında  Akın Aktunç’un  LTB Meclis üyesi olarak uzun yıllar çalışması nedeniyle, belediyecilik adına büyük bir referans  olduğunu kaydetti. Aktunç’un sevilen ve sayılan biri olduğunu, gerek kendisi ile gerekse çalışma arkdaşları ile uyum içerisinde çalıştığını belirten Harmancı Aktunç’un dergi çalışması boyunca çok mücadele ettiğini söyledi.  Aktunç’un bugün emeklerinin karşılığını aldığını görmekten hem kendisi hemde başkent adına mutlu olduğunu vurgulayan Harmancı, Aktunç’un dergisinin gelirini Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne  bağışlamasından dolayı da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Siyasi parti farkı gözetmeksizin elbirliği ile hergün daha iyi bir şehir ve başkent yaratmak adına bir mücadele sergilediklerini  vurgulayan Harmancı, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve  bütün renklerin kardeşliğini  yansıtarak çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekleyerek Akın Aktunç’a dergi çalışması nedeniyle teşekkür etti

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Akın Aktunç’a kitabının gelirini Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne bağışlaması nedeni ile teşekkür etti. Sağlık alanında  yapılan katkılarının önemine değinen Sucuoğlu, böbrek yetmezliğinin  tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hergeçen gün artan bir hastalık olduğunu belirtti. Sucuoğlu ayrıca böbrek nakli konusunda bakanlık olarak  yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak da bilgiler verdi. 

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