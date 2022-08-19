Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor

100. Natalie Portman
99. Priyanka Chopra
98. Eva De Dominici
97. Eden Fines
96. Margot Robbie
95. Bella Poarch
94. Sandrinna Michelle
93. Aslı Atıl
92. Selena Gomez
91. Lily Collins
90. Adut Akech Bior
89. Satomi Ishihara
88. Carina Zavline
87. Zhu Zhu
86. Nancy Ace
85. Marta Diaz
84. Solar (Kim Yong-sun)
83. Jenaya Lee
82. Audreyana Michelle
81. Ayu Ting Ting
80. Eunseo (Son Joo-yeon)
79. Sajal Aly
78. Janine Gutierrez
77. Tabby (Tabitha Lam)
76. Sasha Song
75. Whitney Peak
74. Dita Karang
73. Ariana Grande
72. Nana Komatsu
71. Taylor Marie Hill
70. Gulnazar
69. Janice Joostema
68. Momo (Hirai Momo)
67. Thao Nhi Le
66. Anghelina Policarpova
65. Emilia Clarke
64. Hanna Yuri
63. Golshifteh Farahani
62. Doah (Kim Do-ah)
61. Camilla Bell
60. Emily Mei
59. Mia Lousia Reinbott
58. Dilraba Dilmurat
57. Lupita Nyong’o
56. Maika Yamamoto
55. Emma Watson
54. Urassaya Sperbund
53. Savannah Clarke
52. Maudy Ayunda
51. Ana De Armas
50. Nayeon (Im Na-yeon)
49. Dolorez Lorenzo
48. Jourdan Dunn
47. Jeon Somi (Ennik Somi Douma)
46. Özge Yağız
45. Kim Chung-ha
44. Banita Sandhu
43. Chaewon (Kim Chae-won)
42. Hande Erçel
41. Jassita Gurung
40. Yuki (Mori Koyuki)
39. Moa Sandell
38. Ningning (Ning Yizhuo)
37. Maia Cotton
36. Ella Balinksa
35. Anna Van Patten
34. Chaeryeong (Lee Chae-ryeong)
33. Natalya Tsevechugova
32. Naomi Scott
31. Franciny Ehlke
30. Jennie Kim
29. Karolina Pisarek
28. Sorn (Chonnasorn Sajakul)
27. Jade Webber
26. Jisoo (Kim Ji-soo)
25. Josie Lane
24. Minatozaki Sana
23. Vienna Maryce
22. Yuqi (Song Yuki)
21. Kimiya Hosseini
20. Yooa (Yoo Shi-ah)
19. Oktyabrina Maximova
18. Liza Soberano
17. Rose
16. Meika Woollard
15. Gal Gadot
14. Thylane Blondeau
13. Selugi
12. Dasha Taran
11. Kaylyn Slevin
10. Nana (Im Jin-ah)
9. Jasmine Tookes
8. Lyodra Ginting
7. Tzuyu
6. Yael Shelbia
5. Nancy Jewel McDonie
4. Ivana Alawi
3. Halima Aden
2. Emelie Nereng
1. Lisa (LaLisa Manonal)
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