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Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor

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TC Candler ve Independent Critics ile birlikte "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi hazırlanıyor. Oylama sürdüğü listeye 3 Türk de girdi.
Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor

 

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 1

100. Natalie Portman

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 2

99. Priyanka Chopra

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 3

98. Eva De Dominici

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 4

97. Eden Fines

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 5

96. Margot Robbie

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 6

95. Bella Poarch

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 7

94. Sandrinna Michelle

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 8

93. Aslı Atıl

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 9

92. Selena Gomez

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 10

91. Lily Collins

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 11

90. Adut Akech Bior

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 12


89. Satomi Ishihara

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 13

88. Carina Zavline

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 14

87. Zhu Zhu

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 15

86. Nancy Ace

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 16

85. Marta Diaz

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 17

84. Solar (Kim Yong-sun)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 18

83. Jenaya Lee

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 19

82. Audreyana Michelle

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 20

81. Ayu Ting Ting

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 21

80. Eunseo (Son Joo-yeon)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 22

79. Sajal Aly

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 23

78. Janine Gutierrez

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 24

77. Tabby (Tabitha Lam)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 25

76. Sasha Song

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 26

75. Whitney Peak

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 27

74. Dita Karang

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 28

73. Ariana Grande

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 29

72. Nana Komatsu

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 30

71. Taylor Marie Hill

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 31

70. Gulnazar

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 32

69. Janice Joostema

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 33

68. Momo (Hirai Momo)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 34

67. Thao Nhi Le

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 35

66. Anghelina Policarpova

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 36

65. Emilia Clarke

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 37

64. Hanna Yuri

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 38

63. Golshifteh Farahani

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 39

62. Doah (Kim Do-ah)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 40

61. Camilla Bell

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 41

60. Emily Mei

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 42

59. Mia Lousia Reinbott

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 43

58. Dilraba Dilmurat

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 44

57. Lupita Nyong’o

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 45

56. Maika Yamamoto

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 46

55. Emma Watson

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 47

54. Urassaya Sperbund

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 48

53. Savannah Clarke

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 49

52. Maudy Ayunda

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 50

51. Ana De Armas

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 51

50. Nayeon  (Im  Na-yeon)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 52

49. Dolorez Lorenzo

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 53

48. Jourdan Dunn

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 54

47. Jeon Somi (Ennik Somi Douma)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 55

46. Özge Yağız

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 56

45. Kim Chung-ha

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 57

44. Banita Sandhu

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 58

43. Chaewon (Kim Chae-won)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 59

42. Hande Erçel

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 60

41. Jassita Gurung

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 61

40. Yuki (Mori Koyuki)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 62

39. Moa Sandell

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 63

38. Ningning (Ning Yizhuo)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 64

37. Maia Cotton

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 65

36. Ella Balinksa

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 66

35. Anna Van Patten

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 67

34. Chaeryeong (Lee Chae-ryeong)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 68

33. Natalya Tsevechugova

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 69

32. Naomi Scott

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 70

31. Franciny Ehlke

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 71

30. Jennie Kim

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 72

29. Karolina Pisarek

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 73

28. Sorn (Chonnasorn Sajakul)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 74

27. Jade Webber

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 75

26. Jisoo (Kim Ji-soo)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 76

25. Josie Lane

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 77

24. Minatozaki Sana

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 78

23. Vienna Maryce

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 79

22. Yuqi (Song Yuki)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 80

21. Kimiya Hosseini

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 81

20. Yooa (Yoo Shi-ah)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 82

19. Oktyabrina Maximova

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 83

18. Liza Soberano

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 84

17. Rose

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 85

16. Meika Woollard

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 86

15. Gal Gadot

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 87

14. Thylane Blondeau

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 88

13. Selugi

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 89

12. Dasha Taran

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 90

11. Kaylyn Slevin

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 91

10. Nana (Im Jin-ah)

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 92

9. Jasmine Tookes

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 93

8. Lyodra Ginting

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 94

7. Tzuyu

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 95

6. Yael Shelbia

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 96

5. Nancy Jewel McDonie

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 97

4. Ivana Alawi

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 98

3. Halima Aden

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 99

2. Emelie Nereng

Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor - 100

1. Lisa (LaLisa Manonal)

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