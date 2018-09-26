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Dünyanın en pahalı ayakkabısı bugün görücüye çıkıyor

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17 milyon dolar değerindeki 'dünyanın en pahalı' ayakkabısı bugün Dubai’deki 7 yıldızlı Burj el Arab otelinde sergilenecek. 'The Passion Diamond' adı verilen ayakkabı gerçek altın ve elmasla süslü.
Dünyanın en pahalı ayakkabısı bugün görücüye çıkıyor

62.4 milyon BAE dirhemi(17 milyon dolar) değerindeki yüzlerce elmas ve 2 15 kıratlık elmasla süslenen The Passion Diamond adlı ayakkabı, bugün Dubai'de görücüye çıkacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Jada Dubai ile Passion Jewellers iş birliği sonucunda üretilen ayakkabı, Dubai'deki 7 yıldızlı Burj el Arab otelinde gösterilecek.

The Passion Diamond, daha önce dünyanın en pahalı ayakkabısı olarak bilinen ve 5.1 milyon dolar değerindeki Debbie Wingham topuklu ayakkabıyı geride bırakarak dünyanın en pahalısı olacak.

Öte yandan bu ayakkabının yanı sıra mücevher, elmas, yakut ve altınla süslü başka ayakkabılar da gösterileceği açıklandı. Gösterilecek ayakkabılar arasında, 25 bin dolar değerinde sandalet de bulunuyor.

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