Dünyanın en yaşlı adamı öldü

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanına sahip olan Japon Masazo Nonaka'nın 113 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Sputnik'te yer alan habere göre 25 Temmuz 1905'te doğan ve ikisi hala sağ olan toplam 5 çocuk sahibi olan Nonaka, tam olarak 113 yıl ve 179 gün yaşamış oldu.

Habere göre Nonaka son yıllarını Japonya'nın en kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası'nda, Meakan Dağı'nın eteklerinde torunlarıyla birlikte yaşayarak geçirdi.

Yaşlı Japon gazete okumak, Sumo güreşi müsabakaları seyretmek ve opera dinlemekten hoşlanıyordu.

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanının şimdi de 15 Ekim 1905'te doğan Alman Gustav Gernet'e verilmesi bekleniyor.