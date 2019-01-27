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Dünyanın ilk GDO'lu bebekleri doğdu’

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Genetik Mühendislik gün geçtikçe yeni gelişmeler ve araştırmalar ile gündemimize oturmaya devam ediyor. Çinli Bilim insanları tarafından genetik mühendislik alanında büyük tartışmalara yol açacak yeni bir gelişme yaşandı.
Dünyanın ilk GDO'lu bebekleri doğdu’

Genetik Mühendislik gün geçtikçe yeni gelişmeler ve araştırmalar ile gündemimize oturmaya devam ediyor. Çinli Bilim insanları tarafından genetik mühendislik alanında büyük tartışmalara yol açacak yeni bir gelişme yaşandı. Birçok ülkenin ve toplumun etik bulmayacağı, karşı çıkabileceği bir şekilde “Genetiği Tasarlanmış” ilk bebek Dünya’ya gözlerini açtı. Gelin haberin detaylarını beraber inceleyelim. Çin’de dünyanın ‘genetik tasarımlı’ ilk bebeklerinin doğduğu iddia edildi. Şenzenli araştırmacı He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA’larının değiştirdiğini duyurdu.

dunyanin-ilk-genetik-tasarimli-bebekleri-dogdu1.jpgYedi kadının tüp bebek tedavisi sırasında bazı embriyoların genetiğinin değiştirildiği ve hamilelikle sonuçlanan ilk denemede ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiği açıklandı. He Jiankui, embriyolardaki bu deneyleri, vücüda AIDS virüsü HIV’e karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla yaptığını söyledi. Uzmanlar, He Jiankui’nin açıklamasının doğrulanması halinde bunun genetik bilimi ve etik açısından yeni bir dönem başlatacağını söylüyor.
BİRÇOK ÜLKEDE YASAK

dunyanin-ilk-genetik-tasarimli-bebekleri-dogdu.jpgBazı uzmanlar da “insan deneyi” olarak niteledikleri bu denemelerin çok riskli olduğunu söylüyor. Genetik tasarım, birçok ülkede DNA’da yapılacak değişikliklerin gelecek nesillere aktarılabileceği ve diğer genlere zarar verilebileceği endişesiyle yasaklanmış durumda. He Jiankui’nin iddiası henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Ancak deneylere ABD’li bir doktorun da katıldığı belirtiliyor. ABD’de bu tür deneyler yasakken, insan klonlamanın yasak olduğu Çin’de genetik tasarım araştırmaları için bir sınırlama bulunmuyor.

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