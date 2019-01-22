Ecowas çocuk evliliğini ortadan kaldırmak istiyor

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyeleri, Batı Afrika'daki çocuk evliliği sorununu ortadan kaldırmak istiyor.

Başkent Abuja'da düzenlenen "Çocuk Politikası" konulu toplantıya, ECOWAS üyeleri, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

ECOWAS Sosyal İşler ve Cinsiyet Sorumlusu Siga Jagne, toplantıda yaptığı konuşmada, Batı Afrika'da artan çocuk evliliğinin kabul edilmez olduğunu belirtti.

Jagne, ECOWAS olarak bölgede çocuk haklarını artırmak ve çocuk evliliği ortadan kaldırmak istediklerini söyledi.

Dünya genelinde çocuk evliliği sıralamasında Batı Afrika'nın ikinci sırada yer aldığını ifade eden Jagne, ECOWAS üyesi ülkelerden Nijerya, Nijer, Mali, Burkina Faso, Gine ve Sierra Leone'nin dünyanın en yüksek çocuk evlilik oranına sahip ülkeleri olduğunu aktardı.

Jagne, bu sorunu ortadan kaldırmak için bir yol haritası hazırladıklarını belirterek, üye ülkelerin bu yol haritasını uygulaması gerektiğini dile getirdi.

UNICEF temsilcisi Denise Ulwor da ECOWAS'ın çocuk politikasının, bölgesel çocuk haklarını korumaya yardımcı olacağını ifade etti.