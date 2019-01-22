  • BIST 99.199
  • Altın 220,602
  • Dolar 5,3481
  • Euro 6,0713
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Ecowas çocuk evliliğini ortadan kaldırmak istiyor

» »
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyeleri, Batı Afrika'daki çocuk evliliği sorununu ortadan kaldırmak istiyor.
Ecowas çocuk evliliğini ortadan kaldırmak istiyor

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyeleri, Batı Afrika'daki çocuk evliliği sorununu ortadan kaldırmak istiyor.

Başkent Abuja'da düzenlenen "Çocuk Politikası" konulu toplantıya, ECOWAS üyeleri, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

ECOWAS Sosyal İşler ve Cinsiyet Sorumlusu Siga Jagne, toplantıda yaptığı konuşmada, Batı Afrika'da artan çocuk evliliğinin kabul edilmez olduğunu belirtti.

Jagne, ECOWAS olarak bölgede çocuk haklarını artırmak ve çocuk evliliği ortadan kaldırmak istediklerini söyledi.

Dünya genelinde çocuk evliliği sıralamasında Batı Afrika'nın ikinci sırada yer aldığını ifade eden Jagne, ECOWAS üyesi ülkelerden Nijerya, Nijer, Mali, Burkina Faso, Gine ve Sierra Leone'nin dünyanın en yüksek çocuk evlilik oranına sahip ülkeleri olduğunu aktardı.

Jagne, bu sorunu ortadan kaldırmak için bir yol haritası hazırladıklarını belirterek, üye ülkelerin bu yol haritasını uygulaması gerektiğini dile getirdi.

UNICEF temsilcisi Denise Ulwor da ECOWAS'ın çocuk politikasının, bölgesel çocuk haklarını korumaya yardımcı olacağını ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman bakan Afrika'da mahsur kaldı!12 Ocak 2019 Cumartesi 09:30
  • Gabon'da darbe girişimi: Hükümet darbenin engellendiğini söylüyor07 Ocak 2019 Pazartesi 14:10
  • Gabon'da askeri darbe: Askerler Ulusal Radyo'yu ele geçirdi07 Ocak 2019 Pazartesi 10:51
  • Askeri Uçak Düştü!04 Ocak 2019 Cuma 10:00
  • Afrika güzelinin talihsiz anları (Saçları alev alev yandı) (video)02 Ocak 2019 Çarşamba 14:57
  • Güney Afrika’da “Apartheid” hortladı02 Ocak 2019 Çarşamba 11:21
  • Mali'de köy baskını: En az 37 kişi öldürüldü02 Ocak 2019 Çarşamba 10:50
  • Mısır'da bombalı saldırı!28 Aralık 2018 Cuma 20:10
  • Sudan'da ekmek protestoları: 19 ölü 406 yaralı28 Aralık 2018 Cuma 10:12
  • Tunus’ta gazeteci kendini yaktı: Halk sokakta, direnişte26 Aralık 2018 Çarşamba 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti