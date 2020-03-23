Ekonomik tedbir ve Corona testleri

Hükümet sendikalara bazı ekonomik tedbirler önermiş, sendikalar şimdilik sessiz. Dünayrıca Meclis’te bulunan partilere de bazı öneriler sunulmuş.

Hükümet ekonomik tedbirleri Salı günü açıklamayı planlıyor. Emekli maaşlarının ödenmesinden tam 3 gün önce.

Sendikalar ve muhalefetten şimdilik ses yok. CTP dünkü Başbakanlık toplantısından sonra kendi önerilerini açıkladı.

Hükümet ne önerdi? CTP dışında muhalefet ve sendikalar neden susuyor?

Şeffaflık ve hem sağlık hem de ekonomik belirsizlik içerisindeki on binler, bir toplum ne olacağını bekliyor.

Kamu gücünü elinde tutanlar bu gücü kullanma yerine "Ortak akıl" ortaya karışık bir şeyler diyorsa oradan koşarak uzaklaşın.

Bunların ne olup bittiğinden haberleri yoktur demektir!!!

Kaynak ise çoktur!

Bankaların, kumarhanelerin vs. bu ülkeden kazandıkları arşı geçti ÖNCE buradan tıraşlama başlamalı.

İhtiyaç olan ortaya karışık menüler değil en zenginden en fakire şekilde tedbirlerdir...

Ekonomiyi konuşma zamanı geliyor...

Zira 27 Mart'ta emeklilerin, 31 Mart'ta ise kamu görevlileri, özel sektör vs. maaş ödemeleri var.



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Tıraşlama düşünülmeli...

Fedakarlık en tepeden başlamalı...(bir çok örnek vardır)

Çalışanların Maaşlarına dokunulmamalı...

Biri yer diğeri bakar gıyamet ordan kopar atasözü unutulmamalı...

Sonra toplayamayadık vs.olmasın yapamayan gider yapabilecek olan gelir...

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Daha fazla Corona testi yapılmalı...

Yoksa zinciri koparmak zor olacak...

Yine de önlemlerde de güney Kıbrıs'a göre bir adım önde bununla beraber yapılan test sayılarında gerideyiz...