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Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş: Yakın gelecekte Kredi Kartları NAKİT AVANS alınamayacak!

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Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş: Yakın gelecekte Kredi Kartları NAKİT AVANS alınamayacak!
Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş: Yakın gelecekte Kredi Kartları NAKİT AVANS alınamayacak!

Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş: Yakın gelecekte  Kredi Kartları NAKİT AVANS alınamayacak!

İşte açıkama;

Kredi Kartları NAKİT AVANS kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı. Yazın kenara: Yakın gelecekte TEKRAR kesilecek. Tahminim Gerçekleşince bu twitimi hatırlarsınız…

 

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