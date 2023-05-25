Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş: Yakın gelecekte Kredi Kartları NAKİT AVANS alınamayacak!
İşte açıkama;
Kredi Kartları NAKİT AVANS kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı. Yazın kenara: Yakın gelecekte TEKRAR kesilecek. Tahminim Gerçekleşince bu twitimi hatırlarsınız…
Kredi Kartları NAKİT AVANS kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) May 25, 2023
Yazın kenara:
Yakın gelecekte TEKRAR kesilecek.
Tahminim Gerçekleşince bu twitimi hatırlarsınız…
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