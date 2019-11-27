El-SEN grevi başarıya ulaşacak mı? Daha fazla aydınlık için... Erkut Yılmabaşar YAZDI *

Grev böyle birşeydir.

Tepkileri idarecilere yöneltmeliyiz.

Hakkını arayana değil...

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Mesela;

Otobüs şirketleri greve çıkar yolcular etkilenir...

Öğretmenler greve çıkar öğrenciler etkilenir...

Memurlar greve çıkar vatandaşlar etkilenir...

İşçiler greve çıkar o alandaki hizmet alanlar etkilenir...

Ve bu hep böyledir...

Grev böyle bir şeydir...

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Peki Neden greve çıkılır?

Hiç kimse çalıştığı iş yerinde maaşının kesileceğini bile bile iş barışının bopzulacağını bile bile greve çıkmaz.

Greve çıkılmış sa orada bıçak kemiğe dayanmıştır...

EL-SEN bu yolu umarım cesaretle yürür..

Gelmiş geçmiş hükümetler bu yatırımların yapılması yönünd ehep kararlar aldı. Ancak bunu bir türlü başaramadı. Enerji sektörünü bu bağımlılıktan kurtaracak adımı atamadı.

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Grev hak.

Şikayet de hak.

Yasaklamak da hak.

Uymamak, direnmek de hak.

Ve tarihi daima direnenler yazmıştır...

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EL-SEN bu kez vaz geçmezsse toplum kazanacak ve AKSA belasından da yılda çok Milyon TL fazla para ödemekten de özelleştirme tehtidinden de kurtulacaktır...