El-SEN grevi başarıya ulaşacak mı? Daha fazla aydınlık için... Erkut Yılmabaşar YAZDI *

Grev böyle birşeydir.
Tepkileri idarecilere yöneltmeliyiz.
Hakkını arayana değil...
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Mesela;
Otobüs şirketleri greve çıkar yolcular etkilenir...
Öğretmenler greve çıkar öğrenciler etkilenir...
Memurlar greve çıkar vatandaşlar etkilenir...
İşçiler greve çıkar o alandaki hizmet alanlar etkilenir...
Ve bu hep böyledir...
Grev böyle bir şeydir...
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Peki Neden greve çıkılır?
Hiç kimse çalıştığı iş yerinde maaşının kesileceğini bile bile iş barışının bopzulacağını bile bile greve çıkmaz.
Greve çıkılmış sa orada bıçak kemiğe dayanmıştır...
EL-SEN bu yolu umarım cesaretle yürür..
Gelmiş geçmiş hükümetler bu yatırımların yapılması yönünd ehep kararlar aldı. Ancak bunu bir türlü başaramadı. Enerji sektörünü bu bağımlılıktan kurtaracak adımı atamadı.
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Grev hak.
Şikayet de hak.
Yasaklamak da hak.
Uymamak, direnmek de hak.
Ve tarihi daima direnenler yazmıştır...
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EL-SEN bu kez vaz geçmezsse toplum kazanacak ve AKSA belasından da yılda çok Milyon TL fazla para ödemekten de özelleştirme tehtidinden de kurtulacaktır...
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