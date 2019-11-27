  • BIST 105.844
  • Altın 270,347
  • Dolar 5,7759
  • Euro 6,3543
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

El-SEN grevi başarıya ulaşacak mı? Daha fazla aydınlık için... Erkut Yılmabaşar YAZDI *

» »
Erkut YILMABAŞAR

Grev böyle birşeydir.

Tepkileri idarecilere yöneltmeliyiz.

Hakkını arayana değil...

 

**

Mesela;

Otobüs şirketleri greve çıkar yolcular etkilenir...

Öğretmenler greve çıkar öğrenciler etkilenir...

Memurlar greve çıkar vatandaşlar etkilenir...

İşçiler greve çıkar o alandaki hizmet alanlar etkilenir...

Ve bu hep böyledir...

Grev böyle bir şeydir...

**

Peki Neden greve çıkılır?

Hiç kimse çalıştığı iş yerinde maaşının kesileceğini bile bile iş barışının bopzulacağını bile bile greve çıkmaz.

Greve çıkılmış sa orada bıçak kemiğe dayanmıştır...

EL-SEN bu yolu umarım cesaretle yürür..

Gelmiş geçmiş hükümetler bu yatırımların yapılması yönünd ehep kararlar aldı. Ancak bunu bir türlü başaramadı. Enerji sektörünü bu bağımlılıktan kurtaracak adımı atamadı.

**

Grev hak.
Şikayet de hak.
Yasaklamak da hak.
Uymamak, direnmek de hak.
Ve tarihi daima direnenler yazmıştır...
**
EL-SEN bu kez vaz geçmezsse toplum kazanacak ve AKSA belasından da yılda çok Milyon TL fazla para ödemekten de özelleştirme tehtidinden de kurtulacaktır...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti